Starptautiski vērtētas zināšanas
S.Jasinska uzsver, ka dalība programmā ir būtiski stiprinājusi ikviena jaunieša konkurētspēju. Būtiska nozīme ir arī iegūtajām draudzībām, jo starptautiskā bakalaurāta nodarbībās tiekas visdažādāko specialitāšu audzēkņi, kuri citādākā veidā ārpus skolas nemaz nesatiktos.
S.Jasinska labprāt pastāsta programmas ieviešanas vēsturi: “Tas sākās 2017. gadā. Mūsu prioritāte ir nepārtraukta Ogres tehnikuma audzēkņu izaugsme, tādēļ mēs aktīvi paplašinām iespējas jauniešu personīgajai un profesionālajai pilnveidei. Pie mums tās patiešām vienmēr ir daudz - jaunieši pat saka, ka visam nepietiek laika. Mēs ambiciozi nolikām mērķi kļūt par starptautiski atpazītu profesionālās izglītības iestādi, domājām arī par izglītību angļu valodā. Jautājām - ja augstskolas var piedāvāt izglītību starptautiskiem studentiem, kāpēc lai to nedarītu arī profesionālās izglītības iestādes? Iespējams, ka drīzumā šādas izmaiņas likumā varētu būt. Mēs atradām Starptautiskā bakalaura Karjeras izglītībā programmu kā izcilu iespēju Ogres tehnikuma audzēkņiem. Šī programma, kas savulaik izstrādāta Šveicē diplomātu ģimenēm, nodrošina izglītības nepārtrauktību neatkarīgi no mītnes valsts un garantē vienotu standartu, kas jauniešiem ļauj izvairīties no krasām pārejām starp dažādām valstu izglītības sistēmām,” vēsturi stāsta S.Jasinska.
Viņa skaidro, ka Starptautiskais bakalaurāts Karjeras izglītībā nav akadēmiskā programma. Tomēr tā viennozīmīgi pastiprina zināšanas un prasmes, ko jaunieši mācās savā profesijā. Liels uzsvars mācību laikā ir uz mīkstajām prasmēm jeb “soft skills”.
“Viņi mācās sevi izzināt, analizēt informāciju, pamatot viedokli, pieņemt ētiskus lēmumus. Pie sekmīgas Ogres tehnikuma pabeigšanas un starptautiskā bakalaurāta eksāmenu nokārtošanas (angļu valodā) jaunietis izlaidumā saņem arī bilingvālu sertifikātu. To piešķir Starptautiskā bakalaurāta organizācija, un tas ir starptautiska pasaules līmeņa atzīts dokuments. Viņu zināšanas eksāmenos vērtē starptautiski eksperti,” skaidro S.Jasinska.
"Soft skills" un labi draugi
"OgreNet" redakcijas satiktie jaunieši apliecina, ka uz starptautiskā bakalaurāta nodarbībām pirmdienās un trešdienās viņi dodas ar neviltotu prieku, jo tajās nenotiekot “traka mācīšanās”, bet daudz kas tiek balstīts diskusijās. Viņi apgūst vairākus priekšmetus, kuros sekmīgi jānokārto eksāmeni. Motivējoši esot tas, ka mācības notiek angļu valodā.
Viens no starptautiskā bakalaurāta programmas audzēkņiem Alberts saka, ka šī iespēja “papildina “soft skills” jeb mīkstās prasmes iemaņas. Tās ir vairāk vajadzīgas tieši pamatskolā un vidusskolā, jo augstskolā jau turpini apgūt vairāk tehniskās zināšanas. Šeit tev māca izveidot tādu cilvēku, kurš ir spējīgs domāt vairākos veidos. Caur šīm diskusijām mēs paplašinām savu domāšanas veidu.”
Megija uz sarunu ierodas tieši pēc Business management eksāmena nokārtošanas. Tā kā viņa tam ir gatavojusies cītīgi, tad jūtas labi. “Es jūtu, ka viss ieguldītais laiks nav bijis iztērēts, jūtos kā ieguvēja. Es mācos te uzņēmējdarbības prasmes, kurā ietilpst daudzas lietas – grāmatvedība, ko es izmantoju ikdienā praksē, tikai šeit tā ir angliski, mārketings un citas biznesa lietas. Tās man palīdzēs, ja nākotnē gribēšu doties studēt kaut ko saistībā ar ekonomiku vai uzņēmējdarbību. Tas tiešām būs ļoti liels pluss, ka es iegūstu tās zināšanas jau šeit, šobrīd mācoties starptautiskā bakalaurāta programmā.”
Vides dizainu apgūstošā Beatrise stāsta, ka par starptautisko bakalaurātu pirmo reizi izdzirdējusi pirmajā kursā. “Kad pieteicāmies programmai, mums prasīja motivāciju un, vai esam paši to izdomājuši vai vecāki spieda (smejas). Tas toreiz jau iedeva šo brīvo sarunu sajūtu. Sapratu, ka es izdaru pareizo izvēli. Es pati ļoti gribēju mācīties tieši šajā programmā, jo vienmēr gribu vēl vairāk un vairāk iemācīties un izmantot visas iespējas, kas ir dotas.”
Keila ikdienā apgūst audio vizuālās komunikācijas dizainera asistenta kvalifikāciju. Viņu iegūt otro diplomu motivēja tas, ka uz starptautiskā bakalaurāta diplomu skatās atzinīgi ārzemēs. “Es tieši vēlos turpināt mācīties ārpus Latvijas, jo tur būs lielāks pieprasījums. Mani draudzene iedrošināja, ka atbalstīs un ka mēs šo izdarīsim. Mēs te visi esam tik draudzīgi! Mums ir ļoti paveicies ar visiem, kas esam šeit šajā programmā. Mēs pat tiekamies ārpus skolas.
Arī Marta atklāj savus iemeslus, kādēļ mācās starptautisko bakalaurātu. “Es dzirdēju, ka te būs arī padziļinātas mācības literatūrā. Man patīk ļoti grāmatas. Mācoties dizaina tehnoloģijas un rakstot savu diplomdarbu, es sapratu, ka man patīk industriālais dizains. Tagad plānoju, kā iestāties tālāk universitātē. Arī viena skolotāja mani iedrošina to darīt, jo man tas patiešām padodas. Un es jūtu, ka šeit esmu ieguvusi nepieciešamos pamatus.”
Jauniešu vidū sarunā piedalās arī Leons: “Es izlasīju par starptautisko bakalaurātu E-klasē, tad runāju ar savu mammu. Viņa arī ieteica izmēģināt, lai saprastu, vai patīk. Tā man jau te ir trešais gads, kad mācos. Tehnikumā studēju elektronikas tehniķi.”
Zināt, ko grib
Alberts stāsta, ka pirms iestāšanās Ogres tehnikumā, kārtīgi izpētījis visas vidējās izglītības iegūšanas iespējas. Viņš jau agri zinājis, ko vēlas un ka vidusskola viņu nesaista. “Zināju, ka gribu apgūt biznesa jomu. Es pārskatīju visus tehnikumus Latvijā. Ogres tehnikumā es pamanīju šo starptautisko pieredzi, ko te var iegūt. Sapratu, ka man tas būs nozīmīgi, jo domāt par uzņēmumu, kas ir tikai Latvijā darbojošs ir par maz, vajag starptautisko pieredzi. Mācoties šajā programmā, es varu gan iegūt jaunas zināšanas, gan izprast citas valstis un kultūras.” Audzēknis stāsta, ka pieņemt lēmumu, kur mācīties pēc 9. klases, bieži nav viegli. “Lai tu saprastu, ko vēlies, man liekas, uzmanība tam ir jāpievērš jau pamatskolā. Ir taču kādi priekšmeti, kas patīk vairāk nekā citi. Zinu, ka ir skolotāji, kas kādreiz saka, ka tu jau esi par jaunu, lai saprastu, bet tā nav pareizi, skolotājiem vajadzētu mudināt ieraudzīt, kas tev patīk un padodas vairāk,” tā Alberts.
Viņam piekrīt Marta, daloties pieredzē, ka pēc pamatskolas pati ir bijusi nedroša par sevi.
“Atnākot uz tehnikumu es sajutu, ka šeit mani skolotāji uztver kā draugu, un viņi bija kā mentori, kas mani iedrošināja. Reizēm pamatskolā skolotāji tevi vērtē kā zemāku. Tas nav pareizi. Šeit manām idejām piekrita un tās atbalstīja. Tāpēc es arī pieteicos starptautiskajam bakalaurātam.”
Beatrise saka, ka arī pēc pamatskolas bijusi lielā neziņā. “Es gandrīz aizbraucu mācīties mūziku uz pilnībā otru Latvijas galu. Tad es atcerējos, ka man taču patika arhitektūra. Tētis man to atgādināja, viņš bija tas, kas ieteica tehnikumu. Vides maiņa man liekas arī palīdz saprast to, ko tu gribētu nākotnē darīt. Mēs šeit iegūstam jau konkrētu profesiju un novirzienu, kas mums palīdz tieši tajā attīstīties un jau zināt tālāk, kur iet.”
Meitenes piekrīt, ka daudzus motivē mācīties šajā programmā iespēja apgūt papildu prasmes un zināšanas tieši angļu valodā. Viņas nenoliedz, ka tā ir bijusi “izkāpšana arī no komforta zonas”.
“Zināju, ka nevarēšu pamācīties vienkāršā parastā skolā un ka tas nebūs mans ceļš. Man vajag kaut ko daudz interesantāku, jo es nevaru vienkārši nosēdēt solā un visu laiku mācīties. Tad es atnācu šeit, un pilnīgi redzu, kā manas intereses pamainījās un man patīk mācīties daudz labāk,” tā Vikija.
Ticam, ka būsim soli priekšā
Alberts, kurš šajos gados apgūst klientu apkalpošanas specialitāti, ir pārliecināts: “Sapratu, ka vienmēr būšu soli priekšā un mana konkurētspēja būs augstāka. Uzņēmumos bieži ir teikuši, ka viņiem patīk tādi, kuriem jau ir pieredze darbos un patika ko darīt. Lai nav tā, ka tu ej un dari tikai, lai vari nopelnīt, bet lai tev būtu šī dzirksts arī un ka var just, ka tev patīk tas, ko dari. Mācoties esmu sapratis, ka ļoti svarīga ir prasme runāt ar klientu, lai viņš ir apmierināts ar uzņēmumu, ko pārstāvi. Pati programma ir ļoti plaša, jo mācāmies gan mārketingu, gan grāmatvedības pamatus - es iegūstu arī biznesa jomā izglītību un zinu, ka būšu noderīgs ar savām zināšanām. Es nebūšu tikai viena darba cilvēks, es varēšu diversificēt sevi.”
Darba tirgus konkurence nebiedē arī Leonu, kurš apgūst elektronikas tehniķa iemaņas.
“Mana joma ir diezgan plaša. Arī pieprasījums ir augstāks nekā iepriekšējos gados. Pēc elektronikas tehniķiem gandrīz katrā novirzienā ir liels pieprasījums. Domāju, ka man arī starptautiskā bakalaurāta programma ir ļoti palīdzējusi iegūt cita veida domāšanu, nedomāt tikai vienā virzienā. Tas noteikti man palīdzēs konkurēt.”
Keila piekrīt: “Konkurence ir liela, un, jā, tas ir bailīgi, bet mani interesē arī industriālais dizains. Esmu to sākusi pētīt vairāk. Mums šeit programmas skolotāji saka, ka esam soli priekšā, jo esam jau iemācījušies plānot laiku, skatīties uz priekšu, varam izdarīt lietas, kad mums nav laika."
Vikija skaidro, ka veselīgu konkurenci var izjust arī “vienaudžu starpā”. “Tev gribas būt piederīgam un arī lietderīgam. Tad, kad tu redzi, ka apkārt visi dara tik daudz – mācās starptautisko bakalaurātu, dzied, piedalās pasākumos, un ja tu neizrādi iniciatīvu, tad var zust sava vērtības sajūta. Konkurēt mums šobrīd sanāk ne tik daudz profesionālajā jomā, bet vienam ar otru.”
Protams, visur dzīvē būs konkurence. Jaunieši saka, ka, ja jūties droši tajā, ko dari, tad tu virzies uz mērķi, un nevajag baidīties no citiem. Izrausies, ja darīsi to, ko vēlies un kas tev patīk.
“Manuprāt, tehnikuma galvenā konkurētspējas priekšrocība ir profesija, ko iegūsti, absolvējot mācību iestādi. Un vēl mums ir plusiņš, kas ir starptautiskā bakalaurāta programma. Tas ir īpašais, ar ko varam izcelties! Augstskolas un darba devēji to pamana!” tā Vikija.