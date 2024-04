Sarunu un diskusiju iesāka jautājums – Kāpēc tu lasi grāmatas?

Lūk, dažas no lasītāju kluba dalībnieču atbildēm. Grāmatas lasa, lai uzzinātu jaunu informāciju, gūtu jaunu pieredzi, uzzinātu dažādus viedokļus, bagātinātu sevi. Lai pavadītu brīvo laiku, atslābinātos no dienas notikumiem un labāk iemigtu. Grāmata aizved citā realitātē un liek paraudzīties uz savu dzīvi no malas. Grāmatu lasīšana uzlabo rakstīšanas prasmes un gramatiku.

Z. Stārastniece interesējas par dzīvesstāstiem un uzskata, ka ikviens ir unikāls un interesants. Viņa aicināja pamēģināt pierakstīt dzīvesstāstu. To izdarīt nav viegli, jo parādās vēlme vēsturi sagrozīt vai noklusēt, bet, ja tas patiesi izdodas, tad atklājas neparastas lietas. Rakstniece dalījās pieredzē, kā rakstīt stāstus, kā saņemt pirmās atzinības par uzrakstīto, kā iedzīvināt tēlus. Viņa lasīja fragmentu no stāsta “Upes sargi”, kas tiks iekļauts jaunajā grāmatā, jo kalna upi uzskata par savas dzīves metaforu. Grāmatu rakstīšana ir mainījusi viņas dzīvi un viņu pašu.

Tikšanās laikā ar jauno autori tika pārrunātas dažādas tēmas, kas raisīja pārdomas, lika pasmieties un dalīties savā pieredzē, un Ciemupes bibliotēkas lasītāju kluba “Dalies priekā” dalībnieces devās mājās iedvesmotas.