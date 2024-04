Kariņš: Ar IZM un FM panākta vienošanās par pedagogu atalgojuma grafiku trim gadiem

Grafiks paredz, ka no 2023.gada 1.septembra zemākā stundas likme ir 8,50 eiro, izņemot pirmsskolas pedagogus, kuru zemākā stundas likme tiek noteikta 7,75 eiro apmērā. Paredzēts, ka pirmsskolas pedagogu stundas atalgojuma zemākā likme tiks izlīdzināta ar pārējo pedagogu zemāko vienas darba stundas likmi.



Atbilstoši pedagogu zemākās darba samaksas pieauguma grafikam zemākā mēneša darba algas likme, sākot ar 2023.gada 1.septembri, pedagogam ar darba slodzi 30 stundas nedēļā būs 1020 eiro, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes pedagogam, izglītības psihologam, sociālajam pedagogam, skolotājam logopēdam, speciālajam pedagogam, pedagoga palīgam, izglītības iestādes koncertmeistaram ar darba slodzi 36 stundas nedēļā - 1224 eiro, savukārt pirmsskolas pedagogam ar 40 stundu darba slodzi - 1240 eiro.



Jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu turpmāko darba samaksas pieaugumu no 2024.gada 1.janvāra, tiks skatīts Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu kārtējam gadam un budžeta ietvaru nākamajiem gadiem" sagatavošanas procesā.



Ministru prezidents uzsver, ka panāktais risinājums atbilst izglītības nozares interesēm un ies roku rokā ar skolu tīkla sakārtošanu, kas ir visas valdības prioritāte. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvji aģentūrai LETA piektdien atturējās sniegt komentārus, jo vēl nav iepazinušies ar piedāvāto risinājumu. Plānots, ka Čakša informēs par panākto risinājumu LIZDA pārstāvjus, kā arī pirmdien, 17.aprīlī, to pārrunās ar valdību veidojošajiem politiskiem spēkiem. Valdība par pedagogu atalgojuma grafiku lems otrdien, 18.aprīlī.



Kā vēstīts, LIZDA padome nolēmusi 24.aprīlī rīkot protesta akciju, kā arī sākt trīs dienu visas Latvijas pedagogu streiku. Arodbiedrība iepriekš norādījusi, ka vairs nav gatava sarunām ar politiķiem - izlīgšanas sarunas vairs netiks organizētas, un laikā līdz streika datumam LIZDA precizēs dalībnieku skaitu gan protesta akcijā, gan streikā.



LIZDA nav apmierināta ar to, ka valdība nav pildījusi pedagogiem dotos solījumus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. Tāpēc padome lēmusi rīkot trīs dienu streiku, kā arī protesta gājienu.



Patlaban plānots, ka pirmdien, 24.aprīlī, protesta dalībnieki gājienu sāks no arodbiedrību ēkas Bruņinieku ielā, apstāsies pie valdības ēkas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Saeimas un noslēgs ar sapulci Doma laukumā, kur plānots teikt uzrunas. Taču gājiena maršruts var tikt mainīts, saskaņojot to ar atbildīgajām institūcijām.