Šajā mācību gadā projektā piedalās 12 izglītības iestādes no Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma administratīvajām teritorijām, un, kā informē Ogres novada Izglītības pārvaldes Izglītības projektu vadītāja Laura Priedīte, jaunais darba cēliens ir uzsācies ar jaudīgu startu. Projekta komandā ir septiņi profesionāli un aizrautīgi pedagogi karjeras konsultanti, kuri ir ieinteresēti un motivēti palīdzēt skolēniem apzināties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi šajā mācību gadā ir pieejami Ikšķiles vidusskolā, Ogres 1. vidusskolā, Jaunogres vidusskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā, Suntažu vidusskolā, Madlienas vidusskolā, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Lielvārdes pamatskolā, Lēdmanes sākumskolā, Jumpravas sākumskolā, Ķeguma Komercnovirziena vidusskolā un Birzgales pamatskolā.
Izglītības projektu vadītāja informē, ka, pateicoties Eiropas savienības fondu finansējumam, šajā mācību gadā tiks nodrošināta ne vien karjeras attīstības atbalsta nepārtrauktība skolēniem, bet arī paplašināta sadarbība ar skolēnu vecākiem, sniedzot atbalstu ne tikai bērnu un jauniešu karjeras attīstības jautājumos, bet arī akcentējot mūžizglītības ideju, karjeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā un praktiski piedāvājot metodes un paņēmienus darbam ģimeņu karjeras attīstībā un iesaistē mūžizglītībā. L. Priedītei ir gandarījums par Ogres novadā nokomplektēto pedagogu karjeras konsultantu komandu, kuru uzdevums ir veicināt skolēnu izpratni par karjeras izvēli, palīdzēt izzināt un apzināties savas spējas, prasmes un intereses.
Konsultācijas pie pedagogiem karjeras konsultantiem notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās. Individuālajās konsultācijās ir iespēja saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē, uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām, kā arī saņemt palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē.
Pedagogi karjeras konsultanti Ogres novada izglītības iestādēs:
-Jaunogres vidusskola – Ineta Moroza, tālr. 22064744, e-pasts:;
-Ogres 1.vidusskola – Ramona Ķiesnere, tālr. 29429688, e-pasts: , Dace Rateniece, tālr. 28659810, epasts: ;
-Ogres Valsts ģimnāzija – Vineta Oboznaja, tālr. 29591686, e-pasts: ;
-Madlienas vidusskola – Gunta Būmeistare, tālr. 26554727, e-pasts: ;
-Suntažu vidusskola - Gunta Būmeistare
-Ikšķiles vidusskola – Jolanta Priede, tālr. 29193377, e-pasts: ;
-Ķeguma komercnovirziena vidusskola – Jolanta Priede
-Birzgales pamatskola – Jolanta Priede
-Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola – Ligita Millere, tālr. 27841473, epasts:
-Lielvārdes pamatskola - Ligita Millere
-Lēdmanes pamatskola - Ligita Millere
-Jumpravas pamatskola - Ligita Millere
Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 22 618 666 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 20 075 865 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 542 801 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.maijam.
Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.