Kā liecina ikdienas pieredze, joprojām nepieciešams ieguldīt lielu darbu jauniešu izglītošanā par daudzveidīgo profesiju klāstu, tādēļ jau vairākus gadus Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ogres novada 7. līdz 12. klašu skolēniem ir iespēja saņemt karjeras konsultanta atbalstu. Gada pirmajā ceturksnī skolēniem bijusi iespēja gan izspēlēt dažādas karjeras spēles un uzdevumus, piedalīties virtuālās un klātienes tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem, gan apmeklēt izglītības iestāžu Atvērtās durvju dienas un cita veida aktivitātes.
PKK Vineta Oboznaja strādā ar jauniešiem Ogres Valsts ģimnāzijā, vadītas grupu nodarbības par tēmām: “Karjera, motivācija, mērķis”, “Tehnikums vai ģimnāzija”, “Kā rakstīt motivācijas vēstuli, piesakoties vakancei Ēnu dienām”, “Karjera un motivācija mācīties”, “Karjeras mērķu izvirzīšana un turpmāko soļu plānošana”, “Kur/kā meklēt informāciju par izglītības iespējām pēc vidusskolas”.
Ar skolēniem Ikšķiles vidusskolā, Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un Birzgales pamatskolā strādā PKK Jolanta Priede. Viņa vada gan grupu nodarbības, gan sniedz individuālās konsultācijas. Gada pirmajos trīs mēnešos īstenotas dažādas aktivitātes. Ikšķiles vidusskolas jauniešiem tika īstenota integrētā satura mācību stunda “Sociālajās zinībās” tēma “Es sabiedrībā. Nākotnes profesijas”, vidusskolu audzēkņiem tika nodrošināta virtuāla tikšanās ar Latvijas Universitāti, lai iepazītos ar izglītības iestādes piedāvājumu pēc vidusskolas. Birzgales pamatskolā tika noorganizēta vieslekcija Dabaszinību ietvaros “Elektrodrošība”. Martā vidusskolēniem tika noorganizēta virtuāla tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvjiem, lai sniegtu ieskatu RTU plašajā piedāvājumā un ārpus studiju aktivitātēs. Tāpat martā jaunieši tika mudināti aktīvi pieteikties Ēnu dienai, kas norisinājās 6. aprīlī, sniedzot arī nepieciešamo tehnisko un konsultatīvo atbalstu šajā procesā. Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēniem tika novadīta stunda Datorikas priekšmetā par tēmu “Personiskā infografika”.
Ligita Millere ir PKK Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Lielvārdes pamatskolā, Lēdmanes pamatskolā, Jumpravas pamatskolā un Jaunogres vidusskolā. Tiek organizētas daudz individuālās konsultācijas, rosinot jauniešus apzināties savas spējas, izprast sevi, izvirzīt mērķus un veidot nākotnes plānus. Sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem tiek organizētas, plānotas un vadītas integrētās mācību stundas. Gada pirmajā ceturksnī ir organizētas tiešsaistes tikšanās ar Ogres tehnikumu, Rīgas Stradiņu universitāti, RTU, savukārt organizācija KALBA dalījās pieredzē un piedāvāja iespējas studēt ārzemēs. Šajā laikā organizētas arī individuālas tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem.
Par karjeras izglītības jautājumiem Madlienas un Suntažu vidusskolās konsultē PKK Gunta Būmeistare. Vadītas grupu nodarbības 12. klasei par tādām tēmām kā “Augstākās izglītības pakāpes, to atšķirības”, “Portāla “Profesiju pasaule” izpēte”, “Mani sapņi”, “CV veidi, mans CV”, „Kas es būšu pēc 10 gadiem?”, savukārt nodarbības 9. klasei par tēmām „Izglītības iespējas pēc 9. klases, izvēļu grozi”, Karjeras iespēju izpēte “Manas intereses”, Karjeras iespēju izpēte “Manas intereses” un cita veida tēmām. Suntažu vidusskolas skolēniem piedāvātas skolu programmas “Dzīvei gatavs” lekcijas par finansiālo pratību. Veselības nedēļas ietvaros notikušas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem veselības jomā.
Ogres 1. vidusskolā darbojas divi PKK – Ramona Ķiesnere un Dace Rateniece, kurasrosina mācību priekšmetu skolotājus karjeras jautājumus iekļaut arī mācību programmās un stundu plānos. 7. - 9. klasēs vadītas klases stundas par dažādiem tematiem saistībā ar karjeru - profesiju dažādību, mērķa sasniegšanu. Tiek pildīti dažāda veida testi, gatavoti plakāti par nākotnes profesijām. 8. un 9. klasēm stāstīts par pieprasītākajām profesijām un to, kādas prasmes darba devēji vēlas ieraudzīt savos darbiniekos. Notikušas arī tiešsaistes tikšanās ar skolu absolventiem, kas pārstāv dažādas profesijas. 8. klasēs notikušas integrētās stundas kopā ar datorikas skolotāju par filmu veidošanu - organizēta tikšanās ar filmu veidotāju, pārrunājot iesaistītās profesijas un stāstot par to, kāds ir karjeras ceļš kino industrijā.
10. - 12. klašu jauniešiem gan klātienes, gan tiešsaistes formātā bija iespēja iedvesmoties un izzināt dažādas profesijas, uzdot jautājumus un saņemt atbildes, paplašināt savu redzesloku un veidot priekšstatu par izglītības un darba vides daudzveidību, par tās pieejamību un piedāvātajām iespējām. Ikvienam bija iespēja atrast sev interesējošu aktivitāti. Bija iespēja ne tikai piedalīties, bet aktīvi diskutēt par viņiem aktuālajiem jautājumiem, plānojot savu nākotni. Marts Ogres 1. vidusskolā bija karjeras mēnesis, norisinājušās dažādas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, praktiskās darbnīcas, tikšanās ar organizācijām un tālākizglītības iestādēm, piemēram, ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktori Lieni Cipuli par darbu neatliekamajā palīdzībā vidusskolas skolēniem, tikšanās ar māsām Elitu un Ilzi Platmalniecēm, kas ir skolas absolventes. Skolēniem bija iespēja klausīties stāstījumā par iespējām attīstīties mākslas jomā, veiksmīgas karjeras veidošanas nosacījumiem. 9. – 12. klasēm norisinājās “Karjeras tirgus”, kurā bija iespēja klātienē satikties ar Vidzemes Augstskolas, Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, RTU, LU pārstāvjiem. Pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīties ar augstskolu piedāvātajām programmām, uzzināt par uzņemšanas kārtību un citām iespējām.
Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 22 618 666 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 20 075 865 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 542 801 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.maijam.
Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.