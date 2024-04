Karjeras nedēļa Ogres novadā Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvaldes karjeras izglītības metodiķe Ligita Millere

No 16. – 20. oktobrim visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa. Arī mēs, savā Ogres novadā, ļoti aktīvi iesaistījāmies dažādos notikumos, kas saistās ar savas darba dzīves veidošanu jau no agrīnas bērnības.

Šī gada tēma ir “Mans prasmju portfelis”. Nedēļas ietvaros varējām izzināt sevi – kādas ir mūsu intereses, kādi mēs esam komunikācijas un sadarbības aktivitātēs, ko mēs varam secināt, apmeklējot skolas, kurās apgūt profesiju jau pēc 9.klases, un pats interesantākais, vai mēs spējam būs pietiekoši zinoši IT jomā izpildot IT eksāmenu, kurš norisinājās pirmo reizi Latvijā. Rezultāti būs pamanāmi vēlāk, un motivācija ir vērtīgas balvas par veiksmīgiem rezultātiem.