Karjeras nedēļā skolēni visā Latvijā izzinās ilgtspēju un zaļās prasmes nākotnes karjerai

Skolās tiks organizētas tematiskās mācību stundas, radošās darbnīcas, ekskursijas, tikšanās ar iedvesmojošiem profesionāļiem un citi izglītojoši pasākumi. Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem izprast, kādas prasmes būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū un kā šīs prasmes sasaistās ar ilgtspējas principiem.
Katrai tematiskajai dienai būs savs vēstnesis – iedvesmojoša personība, kura dalīsies pieredzē par savu karjeras ceļu video formātā. Vēstneši viesosies skolās, vadīs darbnīcas un pastāstīs plašāk par pārstāvētajām nozarēm.
Organizatori norāda, ka visas nedēļas garumā notikumus caurvīs virstēma – ilgtspēja. Ar ilgtspējas jomas profesiju bērnus un jauniešus mācību stundās iepazīstinās Anrijs Tukulis, uzņēmuma “Virši” ilgtspējas un energoefektivitātes jomas vadītājs, sniedzot praktiskus piemērus, kā ikdienā un profesionālajā vidē iespējams rast ilgtspējīgus risinājumus un veidot atbildīgu attieksmi pret vidi.
Pirmdien, 6. oktobrī, skolēni izzinās ūdens resursu racionālu izmantošanu un iepazīs ūdenssaimniecības nozari. Ūdens dienas vēstnesis – Sandis Dejus, Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks un Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors – dalīsies pieredzē par to, kā veidot ilgtspējīgu karjeru ūdenssaimniecības nozarē un kāpēc vērts izvēlēties šo jomu nākotnes profesijai.
Otrdien, 7. oktobrī, Labo darbu dienā veikt brīvprātīgo darbu savā skolā vai tās apkārtnē aicinās vēstnese Ilze Skuja, nodibinājuma “Palīdzēsim.lv” vadītāja. Šī gada Karjeras nedēļa notiek ciešā sasaistē ar “Palīdzēsim.lv” organizēto “Labo darbu nedēļu”, kā centrā ir brīvprātīgais darbs, sabiedrības labums un personīgā izaugsme.
Trešdien, 8. oktobrī, uzmanības centrā būs klimata procesu izziņa un zaļo profesiju nozīme vides aizsardzībā. Gaisa dienas vēstnesis – Toms Bricis –dalīsies pieredzē par karjeras ceļu meteoroloģijā un žurnālistikā. VIAA aicina pedagogus organizēt tuvumā esošo uzņēmumu apmeklējumus, lai skolēni praksē iepazītu ilgtspējas un vides aizsardzības principus.
Savukārt ceturtdien, 9. oktobrī, skolās norisināsies Zemes diena, kuras laikā skolēni izzinās zemes resursu pārdomātu izmantošanu. Plašāk par savu karjeras ceļu kokrūpniecībā stāstīs vēstnese Ieva Erele, Mēbeļu ražotāju asociācijas Latvijā izpilddirektore.
Piektdien, 10. oktobrī, Cits citam dienā skolās tiks pārrunāti labklājības, emocionālās veselības un darba un privātās dzīves līdzsvara aspekti kā būtiski ilgtspējīgas karjeras elementi. Vēstnese Baiba Martinsone, Latvijas Universitātes profesore, psiholoģe un Latvijas Sociāli emocionālās mācīšanās programmas autore, plašāk pastāstīs par to, kā paši bērni un jaunieši var veidot drošu un labvēlīgu vidi. Karjeras nedēļas noslēgumā notiks VIAA ar Euroguidance programmas atbalstu organizētā “Nacionālā karjeras atbalsta konference”, kurā tiksies pedagogi, karjeras konsultanti, izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvji, pētnieki un mācībspēki. Tās laikā plānots pasniegt Karjeras atbalsta balvu par izcilu veikumu karjeras atbalsta jomā.
VIAA stāsta, ka paralēli visas nedēļas garumā norisināsies arī dažādi informatīvi pasākumi pieaugušajiem. 9. oktobrī plkst. 18.30 tiešsaistē notiks diskusija “Atjaunini prasmes ilgtspējīgai karjerai!”, kurā dažādu jomu eksperti pārrunās pieaugušo izglītības nozīmi ilgtspējīgas karjeras veidošanā.
Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.