Savukārt marta vidū Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā vijoles spēles skolotāja Rūdolfa Bahmaņa audzēknis Kristers Kārlis Ronis ieguva 3. vietu. 15. martā Siguldā, mākslu skolā “Baltais flīģelis”, noritēja latviešu pianistes un komponistes Lūcijas Garūtas daiļradei veltīts VI Starptautiskais jauno pianistu konkurss. Diplomēta atzinība Valdas Garūtas audzēknei Aleksandrai Lepsei, Ilvas Kaulačas audzēknei Mārai Sproģei atzinība par rezultatīvu sniegumu, kā arī skolotājai Valdai Garūtai atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu audzināšanā.
Attēlos: Māra Sproģe konkursā Siguldā, skolotāja Valda Garūta un audzēkne Aleksandra Lepse.
Informāciju sagatavoja Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola