Trešdiena, 23. marts, 2022 12:16

Marta beigās Daugavpilī notikušajā V Starptautisko pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā  „Naujene WIND 2022” Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Salvis Zariņš ieguva 2. vietu, Estere Keita Līcīte un Daniēls Ločmelis - 3. vietu. Audzēkņus sagatavoja flautas spēles skolotāja Sarmīte Granta un saksofona spēles skolotājs Andis Bičevskis, liela loma arī koncertmeistares Valdas Garūtas profesionālajai pavadījumu atskaņošanai. Konkurss noritēja neklātienē.

Savukārt marta vidū Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā vijoles spēles skolotāja Rūdolfa Bahmaņa audzēknis Kristers Kārlis Ronis ieguva 3. vietu. 15. martā Siguldā, mākslu skolā “Baltais flīģelis”, noritēja latviešu pianistes un komponistes Lūcijas Garūtas daiļradei veltīts VI Starptautiskais jauno pianistu konkurss. Diplomēta atzinība Valdas Garūtas audzēknei Aleksandrai Lepsei, Ilvas Kaulačas audzēknei Mārai Sproģei atzinība par rezultatīvu sniegumu, kā arī skolotājai Valdai Garūtai atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu audzināšanā.

Attēlos: Māra Sproģe konkursā Siguldā, skolotāja Valda Garūta un audzēkne Aleksandra Lepse.

Informāciju sagatavoja Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola 

