E. Šmite iepazīstināja klātesošos ar mākslinieka daiļradi un dzīves līkločiem. Kārlis Jēkabs Vilhelms Hūns dzimis 1831.gada 13. novembrī Madlienas skolotāja, ērģelnieka un ķestera Kārļa Frīdriha Hūna ģimenē. Bet viņa vectēvs bija pavārs muižnieka Krīdenera Vecbrenguļu muižā.
Savukārt N. Ketnere prezentēja dokumentālo filmu par K. Hūnu, kas bija veidota Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” (“Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”).
Nodarbībā bija īpaši atzīmēts fakts, ka šogad K. Hūnam 190.g. jubilejā.
Šogad radošā komanda, kas strādāja pie filmas par K. Hūnu, projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros veido filmu par dziedātāju Paulu Saksu. Filmas pirmizrāde paredzēta šī gada novembrī.