Ceturtdiena, 09.10.2025 21:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:48
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 20. oktobris, 2021 08:53

Kārlim Hūnam veltīta nodarbības un lekcija Valmieras novadā

ogresnovads.lv
Kārlim Hūnam veltīta nodarbības un lekcija Valmieras novadā
Trešdiena, 20. oktobris, 2021 08:53

Kārlim Hūnam veltīta nodarbības un lekcija Valmieras novadā

ogresnovads.lv

16. oktobrī norisinājās Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbība par tēmu “Kārlis Hūns - ar mīlestību pret dzimteni”. Pasākumā viesojās mākslas vēsturniece un zinātniece Edvarda Šmite no Rīgas un rakstniece, žurnāliste un publiciste Natālija Ketnere no Ogres.

E. Šmite iepazīstināja klātesošos ar mākslinieka daiļradi un dzīves līkločiem. Kārlis Jēkabs Vilhelms Hūns dzimis 1831.gada 13. novembrī Madlienas skolotāja, ērģelnieka un ķestera Kārļa Frīdriha Hūna ģimenē. Bet viņa vectēvs bija pavārs muižnieka Krīdenera Vecbrenguļu muižā.

Savukārt N. Ketnere prezentēja dokumentālo filmu par K. Hūnu, kas bija veidota Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” (“Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”).

Nodarbībā bija īpaši atzīmēts fakts, ka šogad K. Hūnam 190.g. jubilejā.

Šogad radošā komanda, kas strādāja pie filmas par K. Hūnu, projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” ietvaros veido filmu par dziedātāju Paulu Saksu. Filmas pirmizrāde paredzēta šī gada novembrī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?