BIRZGALE
5. aprīlī plkst. 11.00
Pie Birzgales Tautas nama
11.00 – Lieldienu orientēšanās sacensības
14.00 – “Jampadrača zaķi” ciemojas Birzgalē (mini izrāde, aktivitātes un rotaļas)
Aicinām ņemt līdzi savu Lieldienu oliņu.
Ieeja brīva
CIEMUPE
5. aprīlī
Pie Ciemupes Tautas nama
12.00–14.00 – Lieldienu aktivitātes
Olu dancināšana, olu ripināšana, Lielā lāča modināšana, rotaļas un danči, olu krāsošana ar dabīgajiem materiāliem
12.00–16.00 – Dažādas koka spēles
IKŠĶILE
5. aprīlī plkst. 12.00
Ikšķiles centra laukumā
Cirka rotaļizrāde “Lieldienu zaķa akadēmija” – jautri piedzīvojumi, spēles un mīklas sadarbībā ar Liepājas cirku “BezTemata”
JUMPRAVA
5. aprīlī plkst. 13.30
Jumpravas pagasta estrādē
Lieldienu muzikālā izrāde “Niķīgā burvju ola” un aktivitātes visai ģimenei
Ieeja bez maksas
(Sliktu laikapstākļu gadījumā izrāde notiks Kultūras nama Lielajā zālē)
KRAPE
5. aprīlī plkst. 12.00
Krapes Tautas namā
Lieldienu pasākums bērniem
Ieeja bez maksas
ĶEGUMS
5. aprīlī
Pie Ķeguma Tautas nama
9.00–14.00 – Pavasara gadatirgus
12.00 – Spēles un Lieldienu aktivitātes
13.00 – Dāmu deju kolektīva “Rasa” koncerts
Ieeja bez maksas
ĶEIPENE
4. aprīlī plkst. 11.00
Ķeipenes Tautas namā (vai ārā labos laikapstākļos)
Lieldienu pasākums visai ģimenei – darbnīcas, olu turnīri, koka spēles, atrakcijas.
Līdzi ņemt trīs stiprākās olas
Ieeja bez maksas
LAUBERE
4. aprīlī plkst. 16.00
Lauberes Kultūras namā
“Lieldienu prieki visai ģimenei”
Radošās darbnīcas, olu turnīri, lielās koka spēles, piepūšamās atrakcijas un aktivitātes visiem vecumiem
Līdzi ņemt trīs stiprākās olas
Ieeja bez maksas
4. aprīlī plkst. 16.00
Lieldienu tirdziņš
Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji
LIELVĀRDE
5. aprīlī plkst. 12.00–14.00
Rembates parkā
Lieldienu lustes ar lielajām koka spēlēm un Lieldienu zaķi
Ieeja bez maksas
6. aprīlī plkst. 16.00
Lielvārdes Kultūras namā
Mikaušu Lieldienu koncerts
Ieeja bez maksas
LĒDMANE
6. aprīlī plkst. 11.00
Pie Lēdmanes Tautas nama
Lieldienu lustes kopā ar Lieldienu Zaķi, stādīšanas meistardarbnīca, olu smukumkonkurss un olu ripināšana
MADLIENA
5. aprīlī plkst. 11.00
Pie Madlienas Kultūras nama
“Lielā Lieldienu darbošanās”
Lieldienu rotaļas, radošas aktivitātes, seju apgleznošana
Ieeja bez maksas
MAZOZOLI
3. aprīlī plkst. 10.00
Mazozolu pagasta Kultūras namā
Lieldienu jampadracis lieliem un maziem
Ieeja bez maksas
MEŅĢELE
5. aprīlī plkst. 15.00
Pie Meņģeles Tautas nama
“Lieldienu lustes lieliem un maziem” ar “Nītaureņiem”
5. aprīlī plkst. 21.30
Meņģeles Tautas namā “Lieldienu balle” muzicēs grupa “Pilnai laimei”,
Biļetes cena 5 eiro
OGRE
5. aprīlī
Ogres novada Kultūras centrā un pilsētvidē
11.00 – Animācijas filma “Zootropole 2”
12.00–16.00 – Lieldienu tirdziņš Brīvības ielas gājēju posmā
12.00–15.00 – Radošā darbnīca (studija “Saiva”)
12.00–16.00 – Trušu karaliste un koka spēles
13.00 – Koncerts “Lie-lie-Lieldienas!”
13.00–15.00 – Lieldienu svinēšana etnogrāfiskā garā ar folkloras kopu “Artava”
OGRESGALS
5. aprīlī
Tradīciju parkā
12.00–14.00 – Lieldienu aktivitātes
12.00 – Muzikāla izrāde ģimenei “Otiņas un krāsiņas lielā diena”
REMBATE
5. aprīlī plkst. 15.00
Rembates Tautas namā
Lieldienu pasākums bērniem
Teātra izrāde, rotaļas, burbuļu šovs, gliteru tetovējumi, olu ripināšanas sacensības
SUNTAŽI
6. aprīlī plkst. 11.00
Lieldienu pasākums visai ģimenei!
Teātra izrāde, rotaļas, gardumu meklēšana, olu cīņas un ripināšana, burbuļu šovs
TAURUPE
3. aprīlī plkst. 16.00
Pie Taurupes Tautas nama
Lieldienu pasākums bērniem kopā ar Zaķi un Biti
(Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks telpās)
TĪNŪŽI
6. aprīlī plkst. 15.00
Tīnūžu Tautas namā
Ikšķiles amatierteātra “Banda” izrāde Māras Zālītes “Neglītais pīlēns”
TOME
6. aprīlī plkst. 11.00
Tomes parkā
Lieldienu prieki visai ģimenei
Rotaļu programma ar Lieldienu Zaķi un Biti, olu turnīri un stafetes, radošās darbnīcas
Līdzi ņemt krāsotas olas
Ieeja bez maksas
Papildu informācija
Lielākā daļa aktivitāšu ir bez maksas, ja nav norādīts citādi.
Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi vārītas krāsotas olas.
Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā iespējamas izmaiņas programmā.