Lai veidotu stāstu par Tomes mežu, aicinājām tomeniešus iesūtīt bildes par mežu un tā bagātībām, no šīm bildēm veidojām foto izstādi. Paldies visiem tomeniešiem, kas iesaistījās! Izstādi kuplināja arī mednieku iesūtītās medību trofejas – ragi un ādas. Māksliniece Gunta Bergmane šo iesūtīto meža bagātību sakārtoja brīnišķīgā noformējumā. Tomes bibliotekāre Agita Freiberga sagatavoja izstādi «Tomenietis mežā» ar tomeniešu iesūtītiem stātiem. Pagasta svētku norisēm tika piesaistītas vietējās biedrības. Viena no svarīgākām šajā reizē bija «Mednieku un makšķernieku klubs TOME», kura rīkoja ar medību nozari saistītas aktivitātes Tomes parkā, iepriecināja ar gardo meža zupu un bagātīgām dāvanām viktorīnai. Tomes pagastu vienmēr atbalsta biedrība «Dzīvais māls». Šoreiz radošajā darbnīcā varēja izkrāsot māla zivtiņas un sēnītes un savērt tās aukliņās. Biedrība «Ābele» uzsauca lielās koka galda spēles. Tomes jauniešus un bērnus ļoti iepriecināja burgeru meistarklase kopā ar pavāru Tomu un viņa palīdzi Maiju. Gints Brants Cālītis parkā gādāja par muzikālu atmosfēru. Tomes Dienas centra masiere Jeļena Čerkesa un jogas pasniedzēja Savita Saulīte aicināja uz «Veselības un sajūtu rītu». 23. maija rīts, protams, sākās ar tradicionālo pavasara gadatirgu pie Oškroga. Bija ieradušies tirgotāji ar stādiem, ēdieniem, apģērbiem, saldumiem, rokdarbiem, saimniecības un mākslas priekšmetiem. Katrs no viņiem, atbalstot Oškroga organizēto loteriju, dāvināja kādu no savām precēm. Daudzu gadu tradīcija ir tirgus centra umurkumurs. Uzrāpjoties stabā, varēja tikt pie dāvaniņām, kuras sarūpēja Tomes Tautas nams un SIA «Aldi». Oškroga saimnieki loterijai dāvināja divas dāvanu kartes. Ar jautrām ziņģēm tirgu pieskandināja folkloras kopa «Graudi». Tomes pagasta svētkus papildināja arī Muzeju nakts pasākums Tomes vecajā skoliņā. Tautas namā pagasta svētkus noslēdza koncerts «Manas dzīves dziesma» – Atis Ieviņš & The Rock brothers – un svētku balle ar grupu «Smalkais stils». Paldies muzikantiem par skaisto pagasta svētku noslēgumu. Paldies svētku apmeklētājiem! Uz tikšanos citos svētkos!