Sestdiena, 25.07.2026 02:32
Jēkabs, Žaklīna
Sestdiena, 25.07.2026 02:32
Jēkabs, Žaklīna
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 16:34

Kas notiek, ja gulta zaudē smagumu, bet ābols – vieglumu? Ogres muzejā apskatāma paradoksu izstāde

OgreNet
Kas notiek, ja gulta zaudē smagumu, bet ābols – vieglumu? Ogres muzejā apskatāma paradoksu izstāde
Foto: Oksana Okmi Mizgajeva
Piektdiena, 24. jūlijs, 2026 16:34

Kas notiek, ja gulta zaudē smagumu, bet ābols – vieglumu? Ogres muzejā apskatāma paradoksu izstāde

OgreNet

Ogres Vēstures un mākslas muzejā aplūkojama Dārtas Madaras Cielavas izstāde “Piederības”, kurā pazīstami priekšmeti tapuši no materiāliem, kurus mēs tiem parasti neizvēlētos. Gulta veidota no pauspapīra un metāla stiepļu karkasa, savukārt āboli – no betona un batikas pigmentiem, vēsta muzeja pārstāvji.

“Es vēlējos radīt paradoksu starp kaut ko smagnēju un instalāciju, kas ir gaisīga un brīva. Man patīk materiāli, kas nav pirmā izvēle, no kā konkrēto lietu taisīt. Pa gabalu īsti nav skaidrs, ko tu redzi. Varbūt uz mirkli pat notici redzētajam, un tad gribas pienākt tuvāk, paskatīties un izpētīt. Man šķiet, ka vērtīgākais, ko var izraisīt izstāde vai teātris, ir iespēja kaut uz brīdi nonākt mazliet tālāk no ikdienišķā darbu un uzdevumu saraksta,” atzīmē D. M. Cielava.

"Arī fotogrāfija neļauj līdz galam sajust materiālu trauslumu, svaru un mērogu. Lai saprastu, no kā īsti veidota šī gulta un cik pārliecinoši betons spēj izlikties par ābolu, jāatnāk tuvāk," stāsta muzeja pārstāvji.

Izstāde “Piederības” apskatāma līdz 27. septembrim muzeja telpās Brīvības ielā 36, Ogrē.

mceu_96975610711784900080546.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.