“Es vēlējos radīt paradoksu starp kaut ko smagnēju un instalāciju, kas ir gaisīga un brīva. Man patīk materiāli, kas nav pirmā izvēle, no kā konkrēto lietu taisīt. Pa gabalu īsti nav skaidrs, ko tu redzi. Varbūt uz mirkli pat notici redzētajam, un tad gribas pienākt tuvāk, paskatīties un izpētīt. Man šķiet, ka vērtīgākais, ko var izraisīt izstāde vai teātris, ir iespēja kaut uz brīdi nonākt mazliet tālāk no ikdienišķā darbu un uzdevumu saraksta,” atzīmē D. M. Cielava.
"Arī fotogrāfija neļauj līdz galam sajust materiālu trauslumu, svaru un mērogu. Lai saprastu, no kā īsti veidota šī gulta un cik pārliecinoši betons spēj izlikties par ābolu, jāatnāk tuvāk," stāsta muzeja pārstāvji.
Izstāde “Piederības” apskatāma līdz 27. septembrim muzeja telpās Brīvības ielā 36, Ogrē.