Kas notiek novadā Latvijas svētkos?

Svētku pasākumi norisināsies Ogrē, Ikšķilē, Ķegumā, Lielvārdē un novada pagastos, pulcējot dažādu paaudžu iedzīvotājus un stiprinot piederības sajūtu Latvijai.
11. novembris – Lāčplēša diena Ogres novadā
Lāčplēša dienā visā Ogres novadā iedzīvotāji aicināti godināt Latvijas brīvības cīnītājus, piedaloties lāpu gājienos, piemiņas pasākumos un koncertos. Aicinām ņemt līdzi lāpas un sveces, lai kopīgi veidotu gaismas ceļu Latvijas varoņu piemiņai.
Ogre
Ogrē Lāčplēša dienas pasākumi sāksies plkst. 17.30 Neatkarības laukumā, kur Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks Gunārs Rusiņš stāstīs par Lāčplēša dienas nozīmi. Vēl viens vēsturnieka stāstījums paredzēts plkst. 19.30 pie Monumentālā Latvijas karoga Brīvības ielā 32a.
Plkst. 18.45 pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas promenādē sāksies pulcēšanās lāpu gājienam, kas plkst. 19.00 dosies uz Brāļu kapiem. Plkst. 19.10 Neatkarības laukumā norisināsies svinīgs piemiņas brīdis. Gājiena noslēgumā Brāļu kapos ar ziediem un goda zalvēm tiks godināti kritušie karavīri un Latvijas brīvības cīnītāji.
Līdz ar tumsas iestāšanos uz Ogres novada pašvaldības domes ēkas un lielā ekrāna Pilsētas skvērā tiks demonstrēta īsfilma par cilvēkiem un notikumiem, kuri sekmējuši Latvijas neatkarības iegūšanu. Pilsētā degs ugunskuri, savukārt arkveida un trošu gājēju tilti pār Ogres upi iekrāsosies sarkanbaltsarkanās krāsās.
Autovadītāju ievērībai! Lāpu gājiena laikā plānoti satiksmes ierobežojumi Kalna prospektā no Rīgas ielas līdz Bērzu alejai, Brīvības ielā no pašvaldības domes ēkas līdz Turkalnes ielai, kā arī Turkalnes ielā līdz Brāļu kapiem.
Ikšķile
Plkst. 17.30 Ikšķiles Centra laukumā sāksies pulcēšanās Lāčplēša dienas lāpu gājienam. Plkst. 18.00 gājiens dosies maršrutā: Centra laukums–Lībiešu iela–Daugavas prospekts–Klusā iela–Peldu iela–Centra laukums.
Pēc gājiena Centra laukumā notiks piemiņas brīdis, kurā piedalīsies Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris “Ikšķile” un Ikšķiles Tautas nama vokālie ansambļi “Nona” un “Tikai tā”.
Plkst. 20.00 Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā Sv. Meinarda baznīcā izskanēs jauktā kora “Ikšķile” koncerts “Lūgšana Latvijai”. Diriģenti – Māris Sirmais, Alise Līva Taube un Gustavs Vanags. Ieeja par ziedojumiem.
Ķegums
Plkst. 17.45 pie Ķeguma pamatskolas sāksies pulcēšanās lāpu gājienam, kas plkst. 18.00 dosies cauri pilsētai. Pēc gājiena Ķeguma parkā izskanēs Ata Zviedra koncerts.
Plkst. 19.30 Ķeguma Tautas namā norisināsies sadziedāšanās vakars kopā ar ģitārstudiju “Ķeguma Ducis”.
Lielvārde
Plkst. 19.00 iedzīvotāji aicināti piedalīties Lāčplēša dienas lāpu gājienā, kas sāksies pie Lielvārdes Kultūras nama un turpināsies pa Pils ielu un Ausekļa ielu līdz Lāčplēša laukumam.
Krape
Plkst. 18.00 sāksies lāpu gājiens no Krapes doktorāta. Plkst. 18.30 pie Krapes Tautas nama notiks svecīšu nolikšana, un dalībnieki varēs sasildīties ar karstu tēju. Plkst. 19.00 Krapes Tautas namā būs skatāma filma “Tumšā robeža”. Pasākums bez maksas.
Lēdmane
Lāčplēša dienā iedzīvotāji aicināti iedegt piemiņas sveces Lēdmanes pagasta centrā pie pagasta nosaukuma, godinot Latvijas brīvības cīnītājus.
Meņģele
Plkst. 18.00 pie Meņģeles Tautas nama sāksies Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi lāpas un sveces.
Madliena
Plkst. 18.00 no Madlienas Kultūras nama sāksies lāpu gājiens, kas noslēgsies ar piemiņas brīdi pie pieminekļa. Pasākumā paredzēts muzikāls priekšnesums kopā ar Noru Celmu un silta tēja.
Birzgale
Plkst. 18.00 norisināsies lāpu gājiens maršrutā Birzgales pamatskola – Birzgales Tautas nams – Birzgales muzejs “Rūķi”.
Mazozoli
Plkst. 18.00 lāpu gājiens dosies no Mazozolu skolas līdz ģenerāļa Bangerska piemiņas vietai.
Suntaži
Plkst. 18.00 no Suntažu Kultūras nama sāksies Lāčplēša dienas Gaismas gājiens līdz piemiņas stēlai, kas veltīta Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem un bezvēsts pazudušajiem Suntažu draudzes dēliem. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi sveces un lāpas.
Tīnūži
Plkst. 16.00 Tīnūžu sākumskolas kalnā notiks Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Iededz sveci Latvijai”.
Tome
No plkst. 17.30 līdz 18.00 norisināsies ziedu un svecīšu nolikšana Brāļu kapos. Plkst. 18.00 notiks piemiņas brīdis pie Tomes akmens.
Plkst. 19.00 Tomes Tautas namā būs skatāma filma “UĻA”. Ieeja bez maksas.
Taurupe
Plkst. 18.00 no Taurupes pagasta pārvaldes ēkas sāksies lāpu gājiens līdz piemiņas piemineklim.
Jumprava
Plkst. 18.00 pie Jumpravas pamatskolas sāksies Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens. Tā noslēgumā pie Jumpravas Kultūras nama izskanēs aktiera Jura Hirša koncerts, dalībniekiem būs iespēja sasildīties ar tēju.
Ķeipene
Plkst. 18.00 Ķeipenes centrā pie autobusu pieturas sāksies lāpu gājiens, kurā kopā ar Ķeipenes jaunsargiem dalībnieki dosies līdz piemiņas vietai pie Ķeipenes pamatskolas. Līdzi jāņem lāpas vai ugunsdrošas svecītes.
Rembate
Plkst. 19.00 Rembates Tautas namā notiks Lielvārdes kora “Lāčplēsis” koncerts, pēc kura dalībnieki dosies kopīgā lāpu gājienā. Lāpas būs pieejamas arī pie Tautas nama. Ieeja bez maksas.
Ogresgals
Plkst. 19.00 pie Ogresgala Tautas nama norisināsies Lāčplēša dienai veltīts piemiņas pasākums. Dalībnieki pulcēsies pie ugunskura, noliks svecītes alejā un baudīs Toma Kalderauska muzikālo priekšnesumu.
14 .– 18. novembris – Latvijas valsts svētku pasākumi
Gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai, visā Ogres novadā norisināsies svētku koncerti, kuros piedalīsies gan vietējie amatiermākslas kolektīvi, gan Latvijā pazīstami mūziķi. Svētku programmā iekļauti arī kino seansi, balles, sporta aktivitātes un citas norises.
14. novembris
Meņģelē plkst. 14.00 Meņģeles Tautas namā notiks svinīgais pasākums “Tev šodien svētki, Latvija!”. Piedalīsies Tautas nama amatiermākslas kolektīvi, kā arī dziedātājs un dzejnieks Lauris Valters.
Suntažos plkst. 14.00 Suntažu Kultūras namā norisināsies valsts svētku koncerts “Latvija sākas katrā no mums”.
Lauberē plkst. 18.00 Lauberes Kultūras namā izskanēs valsts svētku koncerts “Ar gaišām domām”, kurā piedalīsies vietējie amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Jumpravā plkst. 18.00 Jumpravas Kultūras namā notiks valsts svētku koncerts “Mana Latvija”, kurā uzstāsies vietējie amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 22.00 sāksies svētku balle kopā ar brāļiem Auzāniem un DJ Anss. Biļetes cena – 5 eiro. Galdiņu rezervācija pa tālruni 25450061 vai e-pastā .
Ciemupē plkst. 21.00 Ciemupes Tautas namā norisināsies balle svētku noskaņās kopā ar grupu “Rabarberi”. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savu cienastu. Biļetes cena – 15 eiro, pasākuma dienā – 20 eiro. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” tīklā. Pasākuma dienā Tautas namā norēķini tikai skaidrā naudā.
15. novembris
Tomē plkst. 15.00 Tomes Tautas namā notiks valsts svētku koncerts “Mēs visi šajā zemē ziedam”, kurā izskanēs Imanta Kalniņa dziesmu programma “Klusās dziesmas”. Koncertā uzstāsies Līga Priede un Andrejs Grimms, piedalīsies Tomes folkloras kopa “Graudi”. Ieeja bez maksas.
16. novembris
Taurupē plkst. 19.00 Taurupes Tautas namā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts kopā ar dziedātāju Žoržu Siksnu. Ieeja bez maksas.
Birzgalē plkst. 19.00 Birzgales Tautas namā izskanēs valsts svētku koncerts “Dzintara krellītes”, kurā uzstāsies Guntars Račs un Eduards Strazdiņš. Ieeja bez maksas.
Lēdmanē plkst. 19.00 Lēdmanes pamatskolas sporta hallē notiks koncerts “Es atnācu uguntiņu”, kurā piedalīsies Lēdmanes pamatskolas un Tautas nama amatierkolektīvi. Koncerta īpašie viesi būs dziedātājs un aktieris Juris Jope, kā arī ģitārists un komponists Rihards Lībietis. Ieeja bez maksas.
17. novembris
Mazozolos plkst. 18.00 Mazozolu Kultūras namā izskanēs svētku koncerts “Stāsti ozola zaros” un fotogrāfiju izstādes “Mazozolu stāstu ozoli” atklāšana. Ieeja bez maksas.
No plkst. 22.00 līdz 3.00 norisināsies valsts svētku balle ar grupu “Zelta kniede”. Biļetes cena – 5 eiro. Galdiņu rezervācija obligāta, zvanot pa tālruni 22408067.
Ogresgalā plkst. 18.00 Ogresgala Tautas namā izskanēs valsts svētku koncerts, kurā piedalīsies bērnu deju kolektīvs “Ābolēni”, jauniešu deju kolektīvs “Ābeļzieds”, vokālie ansambļi “Saime” un “Dūjas”, Līgas Skujiņas koklētāju kopa un Ogresgala pamatskolas vokālais ansamblis. Koncerta īpašais viesis – Jānis Čubars. Ieeja bez maksas.
Madlienā plkst. 19.00 Madlienas Kultūras namā valsts svētku koncerts kopā ar Zigfrīdu Muktupāvelu. Pirms koncerta apmeklētāji aicināti pievienot savu svecīti gaismas karogam pie Kultūras nama. Ieeja bez maksas.
Ķegumā plkst. 19.00 Ķeguma pamatskolas zālē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncerts “Latvijai!”, kurā piedalīsies Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 21.30 Ķeguma Tautas namā balle ar grupu “Pipari”. Ieeja bez maksas, galdiņu rezervācija pa tālruni 28358552.
Lielvārdē plkst. 19.00 Lielvārdes Kultūras namā valsts svētkiem veltīts koncerts “Laiks svinēt Latviju!”, kurā piedalīsies Lielvārdes Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un grupa “Straume”. Ieeja bez maksas.
Ķeipenē plkst. 19.00 Ķeipenes Tautas namā norisināsies svētku koncerts “Tavas saknes Tavā zemē”. Piedalīsies Ķeipenes Tautas nama un skolas amatiermākslas kolektīvi, kā arī Zaubes jauktais koris diriģenta Kristera Brieža vadībā.
Pēc koncerta svētku balle, kurā muzicēs Krišjānis un Uldis. Ieeja bez maksas.
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadiena
Latvijas valsts dzimšanas dienā Ogres novadā norisināsies svētku koncerti, sportiskas aktivitātes, kino seansi un svinīgi pasākumi.
Ogre
Plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks valsts svētku koncerts, kurā piedalīsies aktieri Anna Klēvere, Egils Melbārdis un Ainārs Ančevskis, pianists Valdis Zilveris, Ogres novada Kultūras centra kolektīvi, tautas pūtēju orķestris “Horizonts” un tautas deju ansamblis “Ogre”.
Bezmaksas ielūgumi uz koncertu pieejami “Biļešu paradīzes” tīklā no 10. novembra plkst. 14.00.
Plkst. 19.00 pie Ogres novada pašvaldības domes ēkas gaidāma svētku uguņošana.
Ikšķile
Ikšķiles Centra laukumā visas dienas garumā norisināsies Latvijas dzimšanas dienai veltītas aktivitātes:
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Plkst. 10.00 – “Izskrien Latvijas kontūru”.
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Plkst. 14.30 – Karoga skrējiens.
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Plkst. 15.00 – dziedātājas Atvaras svētku koncerts.
Koncerts bez maksas. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā tas notiks Ikšķiles Tautas namā.
Rembate
1. novembrī Rembatē īpaša uzmanība tiks pievērsta tradicionālajam skrējienam “Rembates aplis”, kas šogad svin 40 gadu jubileju.
Pie Rembates pagasta pārvaldes no plkst. 10.00 līdz 11.45 notiks dalībnieku reģistrācija un numuru saņemšana, savukārt plkst. 12.00 tiks dots jubilejas skrējiena starts.
Dalībnieki aicināti iepriekš iepazīties ar sacensību nolikumu, kas pieejams Facebook lapā “Rembates pagasta pārvalde un kultūra” un Ogres novada Sporta centra mājaslapā. Reģistrēšanās – bulta.lv.
Plašāka informācija pa tālruņiem 29452177 (Madara) un 29472366 (Agita).
Lēdmane
Plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā būs skatāma filma “Tumšā robeža”. Biļetes cena – 3 eiro.
Krape
Plkst. 16.00 Krapes Tautas namā notiks Latvijas valsts svētku koncerts, kurā uzstāsies dziedātājs Toms Auza. Ieeja bez maksas.
Jumprava
Plkst. 17.00 Jumpravas Kultūras namā būs skatāma režisora Andreja Ēķa spēlfilma “Tumšā robeža” – vēsturisks spiegu trilleris, kura darbība norisinās 1938. gadā, atklājot notikumus, kas saistīti ar Latvijas valsts drošību, slepenām misijām un spiegošanu.
Ieeja bez maksas.
Lielākā daļa pasākumu ir bez maksas. Atsevišķiem koncertiem, ballēm un kino seansiem nepieciešamas biļetes, bezmaksas ielūgumi vai iepriekšēja rezervācija.