Ceturtdiena, 22. janvāris, 2026 18:58

FOTO: Ķegumā aizvadīta kulinārijas nodarbība Latvijas un Ukrainas civiliedzīvotājiem

Foto: Ogres novads
Ceturtdiena, 22. janvāris, 2026 18:58

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, projekta “ESSI Baltic” ietvaros, lai veicinātu savstarpēju sapratni, sociālo saliedētību un kultūru dialogu, tika īstenots pasākums “Latviešu nacionālie ēdieni – Irbītes un Rupjmaizes kārtojums: kultūru draudzības meistarklase”, kura ietvaros kopīgā kulinārijas nodarbībā satikās Latvijas iedzīvotāji un Ukrainas civiliedzīvotāji.

Pasākumā tika organizēta praktiska un sirsnīga kulinārijas meistarklase, kuras laikā varēja apgūt divu latviešu tradicionālo ēdienu – “Irbītes” un “Rupjmaizes kārtojums” – pagatavošanu. Meistarklasi vadīja profesionāls pavārs Andis Kārkliņš, kura meistarība balstās profesionālo darbu labākajos Latvijas restorānos. Meistarklase notika Ķeguma Dienas centrā, Liepu aleja 1B, kur neformālā, drošā un draudzīgā atmosfērā, radot vidi atvērtām sarunām, savstarpējai iepazīšanai un kopīgai darbošanās priekam.

Pasākuma mērķis ir veicināt latviešu un Ukrainas kopienu integrāciju, izmantojot ēdiena gatavošanu kā vienojošu un universālu valodu. Kopīga darbošanās virtuvē palīdz nojaukt barjeras, stiprina uzticēšanos un veicina savstarpēju izpratni neatkarīgi no kultūras vai valodas atšķirībām.

Meistarklases laikā dalībnieki:

  • ieguva praktiskas kulinārās prasmes un zināšanas par latviešu kulināro mantojumu;
  • piedalījās starpkultūru dialogā un neformālā komunikācijā;
  • veidja jaunus sociālos kontaktus un stiprina piederības sajūtu vietējai kopienai;
  • saņēma emocionālu atbalstu, piedzīvojot kopīgas darbošanās un sarunu terapeitisko iedarbību.

Īpaša uzmanība projektā veltīta tam, lai Ukrainas civiliedzīvotāji justos droši, pieņemti un iesaistīti, veidojot pozitīvu pieredzi un stiprinot emocionālo labbūtību. Ēdiena gatavošana šajā kontekstā kalpo ne tikai kā praktiska prasme, bet arī kā veids, kā dalīties stāstos, tradīcijās un cilvēcīgā tuvībā.

