Jau trešo gadu pēc kārtas braucienā pa Ķeguma ielām dosies īsts Ziemassvētku vecītis, kurš, skanot svētku mūzikai, dāvās bērniem un ģimenēm konfektes, smaidu un siltu klātbūtni. Biedrības bērnu, jauniešu un pieaugušo kultūras un sporta aktivitātēm “ROKA” pārstāvis Aigars Caunītis stāsta – viss sācies kā spontāns draugu lēmums: “Darām!” Un šī vienkāršā doma pārtapusi tradīcijā, ko iemīļojusi visa pilsēta.
Ziemassvētku vecīša brauciens notiks 25. decembrī no pulksten 11 līdz pulksten 15, apbraucot Ķeguma daudzdzīvokļu un privātmāju masīvus. Maršruts veidots tā, lai iespējami daudz bērnu varētu sastapt svētku vecīti – pie skolas, laukumos, Lazdu un Kuģu ielu apkaimē un citos rajonos. Brauciena laikā skan tematiskā mūzika, līdzi tiek vests liels konfekšu trauks, lai pacienātu bērnus. Ar Ziemassvētku vecīti drīkst nofotografēties vai vienkārši paspiest viņam roku. “Bez pantiņiem, bez uzdevumiem – tīra svētku baudīšana,” smaida Aigars, piebilstot, ka šī ir dāvana kopienai no brīvprātīgajiem, kuri neņem par to ne centa. Viņi vienkārši vēlas citiem sagādāt prieku. Aigars ir pie auto stūres, bet Ziemassvētku vecīša identitāte, protams, ir rūpīgi sargāts noslēpums. Reiz pat viņa paša bērni brīnījušies, kur tētis pazudis, kamēr Salavecis ciemojies viņu mājās. Šādas situācijas tikai stiprina pārliecību, ka brīnumi tiešām notiek.
Taču Ziemassvētku prieks Ķegumā neaprobežojas ar Salaveča braucienu vien. Pie lielās egles jau ceturto gadu darbojas “Ziemassvētku pasts” – tā ir vēl viena sirsnīga biedrības bērnu, jauniešu un pieaugušo kultūras un sporta aktivitātēm “ROKA” iniciatīva.
No 30. novembra līdz 15. decembrim bērni var iemest pastkastītē savas vēstules Ziemassvētku vecītim. Vēstulē jānorāda vārds, uzvārds un vecāku tālruņa numurs, lai vecītis zinātu, kam atbildēt. Atbildes šogad varēs saņemt 20. decembrī Ziemassvētku tirdziņa laikā Ķeguma parkā pie rūķa. A. Caunītis stāsta, ka iepriekšējos gados vēstuļu skaits bijis iespaidīgs – pērn saņemtas 140 vēstules un atbilžu izvadāšana prasījusi pat divas dienas, jo vēstuļu sūtītāji dzīvojuši no Daugmales līdz pat Salaspils pusei. Šogad organizatori nolēmuši, ka ērtāk un reizē arī svinīgāk būs tās izsniegt tirdziņā, kur bērni saņems ne tikai savu vēstuli, bet arī piparkūku.
Vēstules, ko bērni raksta, ir mīļas un aizkustinošas. Tajās ir gan vēlējumi ģimenei un draugiem, gan sapņi par rotaļlietām, interesantiem piedzīvojumiem un Ziemassvētku brīnumiem.
“Bērni raksta arī novēlējumus Ziemassvētku vecītim, vēlmes. Pagājušajā gadā bija ļoti sirsnīga vēstulīte – lai brālītim labi skolā, tētim darbā, mammai dārzā… Savukārt kāds cits vēlējās jaunu bembi. Smieklīgi un mīļi. Nebija nevienas rūgtas vai negatīvas vēstules – tikai prieks, labs vārds un cerība,” stāsta Aigars.
Šīs iniciatīvas top sadarbībā ar Ķeguma Tautas namu un brīvprātīgo komandu, kurus vada vienīgi vēlme padarīt Ķegumu siltāku un gaišāku svētku laikā, sagādājot prieku citiem. “Negribu autorību tikai sev – mēs esam, ja tā var teikt, čupiņa cilvēku, kuri darbojas,” saka A. Caunītis. Un tieši šī kopā būšana, vēlme dot un sirsnība padara Ziemassvētkus Ķegumā īpašus.
Galu galā – svētku brīnums nav tikai dāvanās vai dekorācijās. Tas ir cilvēkos, kas ar atvērtu sirdi gatavi dāvāt prieku citiem. Un Ķegumā šis brīnums jau trešo gadu brauc pa ielām Salaveča izskatā, ienesot mājās gaismu, smieklus un siltus mirkļus, ko bērni un ģimenes atcerēsies vēl ilgi.