Kā jau īstai latviešu meitenei patīk sapucēties, uzvilkt skaistas drēbes un mesties jaunos izaicinājumos, tādēļ dalība konkursā "Mini Miss Latvija 2021" likās ļoti vilinoša!
Šīs būs pavisam jaunas emocijas un jauna pieredze Annas dzīvē! Anna ir ļoti radoša, aktīva, dzīvespriecīga un mērķtiecīga meitene, tādēļ katru savu ideju cenšas īstenot no visas sirds. Annai ļoti patīk peldēt, slēpot, skrituļot, šūt lellēm drēbes, cept pankūkas un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku.Ar Annu nekad nav garlaicīgi, jo viņa vienmēr izdomās ko uzspēlēt, ko pāršūt, kādu jaunu eksperimentu uztaisīt, jo viņas radošums ir bezgalīgs.
Nu jau trīs gadus Anna dejo deju studijā "Triumfs", pie Jekaterinas Pihtinas, taču pēdējo gadu ir atklājusi sevī jaunu talantu un hobiju - jāšanas sporta veidu un pagaidām saka tā:"Kad izaugšu liela, tad būšu trenere un mācīšu cilvēkiem jāt ar zirgu"! Jau 2 mēnešus Annai mājās ir pašai savs zirgs Arabella, par kuru ļoti rūpējas, baro, tīra, ķemmē un cītīgi trenējas! Anna trenējas Birzgalē pie treneres Klintas Vilcānes un tur viņai ļoti patīk!
Anna visiem vēlas teikt tā: "Ticiet saviem sapņiem un īstenojiet tos, jo tie patiešām piepildās".Anna ļoti priecāsies, ja arī mēs Ķeguma novada iedzīvotāji viņu atbalstīsim šajā brīnišķīgajā notikumā!
Konkurss norisināsies no 1-19 jūnijam.
Konkursa online fināls 18-19 jūnijs!
Sekot līdzi kā Annai veicas "Mini Miss Latvija 2021" konkursā varēs šeit: