Ceturtdiena, 21.05.2026 12:18
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Ceturtdiena, 21.05.2026 12:18
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 10:50

Ķegumā Muzeju naktī atdzīvosies Enerģētikas muzejs, uzstāsies iluzionists un notiks eksperimenti

Ķegumā Muzeju naktī atdzīvosies Enerģētikas muzejs, uzstāsies iluzionists un notiks eksperimenti
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 10:50

Ķegumā Muzeju naktī atdzīvosies Enerģētikas muzejs, uzstāsies iluzionists un notiks eksperimenti

Ķegumā piektdien, 23. maijā, Muzeju nakts noskaņās Elektrum Enerģētikas muzejs aicinās Ogres novada iedzīvotājus un viesus piedzīvot vakaru ar aizraujošiem eksperimentiem, mūziku un enerģētikas stāstiem. Šī gada Muzeju nakts tēma “Priekšmetu piedzīvojumi” muzejā atdzīvinās enerģētikas nozares vēsturiskos priekšmetus, ļaujot tos iepazīt ne tikai kā eksponātus, bet kā lieciniekus nozares attīstībai un tehnoloģiju pārmaiņām.

Enerģētikas muzejā (Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9) no plkst. 18.00 līdz 23.00 pasākumam maģisku dzirksti piešķirs iluzionists Dante Pecoli, un kopā ar FIZMIX varēs eksperimentēt un izzināt fizikas interesanto pasauli,  iepazīt unikālus muzeja priekšmetus - enerģētikas nozares attīstības lieciniekus, kā arī interaktīvajos eksponātos izzināt un izprast videi draudzīgas enerģijas ražošanu.  

Pasākuma laikā  apmeklētājiem būs iespēja darboties dažādās radošajās darbnīcās, piedalīties izzinošās aktivitātēs un iepazīties ar Samu - Enerģētikas muzeja vēstnesi.

Par enerģisku skanējumu Muzeja naktī plkst. 20.00 parūpēsies muzikālā apvienība "Emily Family" no Aizkraukles novada, bet vakara izskaņā plkst. 21.45 jaudīgu muzikālo priekšnesumu izdziedās un izspēlēs Juris Kaukulis.  

Šogad Muzeju nakts akcijā Enerģētikas muzejs piedalīsies jau 18. reizi.

Detalizēta Enerģētikas muzeja programma pieejama energetikasmuzejs.lv.

mceu_91265841211779349819440.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?