Enerģētikas muzejā (Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9) no plkst. 18.00 līdz 23.00 pasākumam maģisku dzirksti piešķirs iluzionists Dante Pecoli, un kopā ar FIZMIX varēs eksperimentēt un izzināt fizikas interesanto pasauli, iepazīt unikālus muzeja priekšmetus - enerģētikas nozares attīstības lieciniekus, kā arī interaktīvajos eksponātos izzināt un izprast videi draudzīgas enerģijas ražošanu.
Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja darboties dažādās radošajās darbnīcās, piedalīties izzinošās aktivitātēs un iepazīties ar Samu - Enerģētikas muzeja vēstnesi.
Par enerģisku skanējumu Muzeja naktī plkst. 20.00 parūpēsies muzikālā apvienība "Emily Family" no Aizkraukles novada, bet vakara izskaņā plkst. 21.45 jaudīgu muzikālo priekšnesumu izdziedās un izspēlēs Juris Kaukulis.
Šogad Muzeju nakts akcijā Enerģētikas muzejs piedalīsies jau 18. reizi.
Detalizēta Enerģētikas muzeja programma pieejama energetikasmuzejs.lv.