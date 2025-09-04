Ceturtdiena, 04.09.2025 22:21
Ķeguma pamatskolā atklāta “zaļā klase” – jauna āra telpa skolēniem un kopienai

Iluta Jansone, biedrība "ROKA"
Foto: Dana Vietniece
Iluta Jansone, biedrība "ROKA"

Ķeguma pamatskolas teritorijā 2025. gada 1. septembrī, Zinību dienā, svinīgi atklāta “zaļā klase” – āra mācību vide, koka pergola ar aizsargpārklāju un vīteņaugiem, kas ļaus skolēniem apgūt zināšanas ārtelpā.

“Zaļās klases” ideja radās 2025. gada februārī, kad skolas vecāku padome rosināja meklēt risinājumu mūsdienīgākas un daudzveidīgākas mācību vides nodrošināšanai. “Mēs vēlējāmies radīt vietu, kur skolēni var mācīties un radoši darboties svaigā gaisā. Āra klase ļaus skolotājiem izmantot dažādas mācību metodes un bagātinās skolas vidi,” uzsver projekta koordinatore un vecāku padomes pārstāve Iluta Jansone.

Projekta laikā skolas teritorijā tika uzstādīta tumši pelēka koka pergola ar pārklāju, kā arī veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Īstenošanā iesaistījās ne tikai uzņēmums SIA “Dekori dārzam”, bet arī skolēnu vecāki un brīvprātīgie.

Jaunā infrastruktūra skolai nodrošinās:

  • mācību procesa dažādošanu,
  • skolēnu motivācijas un radošuma veicināšanu,
  • iespēju izmantot ārtelpu arī ārpus stundu laika.

“Zaļā klase” būs pieejama ne tikai skolēniem un skolotājiem, bet arī Ķeguma un Ogres novada iedzīvotājiem, kas izmanto skolas teritoriju sportiskām un kopienas aktivitātēm.

Par projektu
Projekts finansēts no Ogres novada budžeta līdzekļiem, saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2025. gada 29. maija lēmumu par projektu apstiprināšanu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, un biedrības “ROKA”līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas – 2138 eiro.

