Ķeguma pamatskolā plānoti būtiski infrastruktūras uzlabojumi

Sanāksmē piedalījās pašvaldības domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš, Ķeguma pamatskolas direktore Ilze Krastiņa, Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, kā arī projekta vadītājs un iepirkumu speciālists.
Ķeguma pamatskolā ir novecojusi iekšējā inženiertīklu infrastruktūra, kas projekta īstenošanas rezultātā tiks atjaunota. Projektā plānots veikt mācību un gaiteņu telpu atjaunošanu un iekšējo siltumapgādes, ūdens apgādes un ventilācijas tīklu pārbūvi, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi skolēniem un skolas personālam.
Pirmdien ir noslēgusies piedāvājumu iesniegšana iepirkumam par būvdarbu veikšanu izglītības iestādē. Ir saņemti vairāku pretendentu piedāvājumi, un ir uzsākta to izvērtēšana. Paredzams, ka līgums par būvdarbu veikšanu varētu tikt noslēgts septembra beigās, un pēc visu formalitāšu nokārtošanas (t.sk. būvatļaujas saņemšanas no Ogres novada būvvaldes) būvdarbi varētu tikt uzsākti oktobra pirmajā pusē.
Mācību procesa norises organizēšana tiks plānota kopā ar izvēlēto būvnieku, būvuzraugu un projektētāju, izstrādājot darbu veikšanas projektu, kas ļaus nodrošināt mācību procesa īstenošanu drošos apstākļos.
“Ķeguma pamatskolas kolektīvs ir gatavs uzsākt jauno mācību gadu. Pirmajā ceturksnī mācību darba organizēšanā ievērosim klašu sistēmu, katrai klasei atrodoties konkrētā kabinetā 2. un 3. stāvā, izņemot mācību priekšmetus – fizika, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla, datorika, mūzika, kā arī sports un veselība, kas notiks 1. stāvā,” informē direktore Ilze Krastiņa. “Skolas administrācija sadarbosies ar pašvaldības darbiniekiem un būvdarbu veicējiem, lai garantētu skolēnu un darbinieku drošību būvdarbu laikā, netraucējot kvalitatīvam mācību procesam. Mūs vieno kopīgs mērķis – radīt skolēniem drošu, mūsdienīgu un iedvesmojošu vidi izaugsmei.”
KONTEKSTS
Ogres novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līguma aģentūra 2024. gada 15. septembrī ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fondu projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/003 “Ogres novada izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanu.
Projekta ietvaros tiek reorganizētas pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, tas ir, Ķeguma un Suntažu vidusskolas ir reorganizētas par pamatskolām, bet Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ir paredzams izglītojamo skaita pieaugums dēļ vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības. Esošās problēmas un izaicinājumi projekta ietvaros tiks risināti, uzlabojot infrastruktūru, kas viennozīmīgi palīdzēs pilnveidot izglītības kvalitāti Ogres novadā.