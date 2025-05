Ķeguma pilsētas svētki “Saules atspulgā” sākas jau rīt

Svētki sāksies 30. maijā, kad Ķeguma Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā plkst. 18.00 norisināsies svētku dievkalpojums ar Masaki Nakagawa koncertu, pieminot novadnieci Regīnu Ezeru 95. gadskārtā.

Ķeguma parkā

plkst. 19.30 ieskandinām pilsētas svētkus ar Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvu koncertu “Kopā saules atspulgā” ;

; plkst. 20.00 Ķeguma Jauniešu domes “Silent disco”;

plkst. 20.30 iedancinām pilsētas svētkus- danči ar Ogres danču klubu.

31. maijā

No plkst. 6.00 rītā līdz plkst. 00.00 Lielais solis Ķegumā – skaiti soļus svētkos kopā ar biedrību “Esi aktīvs, radošs un izzinošs!”, no plkst. 9.00 ķegumiešu modināšana ar Birzgales pūtējorķestri – modīsimies svētkos kopā, savukārt no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss.

Ķeguma pludmalē no plkst. 9.00 Ogres novada čempionāts pludmales volejbolā jauniešiem.

Pie Ķeguma Evaņģēliski luteriskās baznīcas no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 Valsts policijas, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta, Nacionālo bruņoto Gaisa spēku, Nacionālo bruņoto Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes un Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas aktivitātes.

Ķeguma parkā

no plkst. 9.00 amatnieku, mājražotāju un rūpniecības gadatirgus pie Ķeguma Tautas nama.

plkst. 11.00 Ķeguma dižmeistars 2025

plkst. 10.00 Ķeguma jaunsardzes aktivitātes;

no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 parkā pie skatuves Ķiparu tirdziņš, aicinām tirgoties bērnus un jauniešus;

no plkst. 11.00 līdz 14.00 Mazo olimpiskās spēles kopā ar Ogres novada sporta centru;

no plkst. 11.00 VĪRU SPĒĻU kvartāls – ROKA, MAD AISS, SPĒKA NORA, Velvet Cherry Tatoo, SIA “Rubeņi”;

no plkst. 11.00 Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja dzimšanas dienas aktivitātes.

Mazajā parkā pie Tautas nama no plkst. 13.00 līdz 17.00Jauniešu kvartāls – dažādas aktivitātes visa vecuma apmeklētājiem. Sevi prezentē un aktivitātes nodrošina Ogres Jauniešu domes jaunieši. No plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00 foto mirkļi Ķeguma pilsētas svētkos, no plkst. 17.00 Fotoorientēšanās spēle “Meklē sauli Ķegumā” Ķeguma pilsētā.

Pie veikala PŪNE no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 norisināsies radošās darbnīcas.

Ķeguma vidusskolas stadionā no plkst. 9.00 pludmales volejbols, 3x3 basketbols, pump track velotrases sacensības bērniem un jauniešiem. No plkst. 13.00 līdz 17.00 disku golfa aktivitātes pie skolas, konkursi un iespēja izspēlēt disku golfu visiem, aktivitāti nodrošina Ogres Jauniešu dome.

Celtnieku ielā no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.00 "Skrējiens kalnā".

Svētku skatuve parkā

Plkst. 11.00 Ķeguma Tautas nama bērnu vokālās studijas un Ķeguma PII "Gaismiņa" koncerts “Sauleszaķi”;

plkst. 12.00 Zinātniskā teātra izrāde ar paraugdemonstrējumiem;

plkst. 14.30 Lielvārdes Tautas teātra iestudētā Žana Batista Moljēra izrāde “Ārsts pret paša gribu”. Mūsdienu interpretācijā ar asprātīgu skatījumu uz sabiedrības lomām, atbildību un vēlmi izlikties;

plkst. 16.00 Viktors Lapčenoks.

No plkst. 19.00 mākslinieki Chrisu Noah, grupas “VIA Velkam”, “Labvēlīgais tips”, “Ginger band” un Latvijas radio 2 DJ Aivi.