29. maijā
Divu dienu garumā tiks svinēti Ķeguma pilsētas svētki. Priecēs Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča traģikomiskā dziesmuspēle “Tobāgo”, radošas darbnīcas un bērnu atrakciju parks, sporta sacensības, gadatirgus, koncerti un dažādi citi pasākumi.
Plkst. 16.00 Ogresgala Tautas namā notiks jauniešu deju kolektīva "Ābeļzieds" un draugu koncerts.
Plkst. 18.00 Suntažu Kultūras namā gaidāma Nikolaja Gogoļa lauku mistērijas "Vakari ciematā pie Dikaņkas" pirmizrāde. Izrādi iestudējis Suntažu amatierteātris "Sauja". Ieejas maksa pasākumā ir 3 eiro.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centrā priecēs mūsdienu deju studijas "Teixma" koncertuzvedums "Sirds mani mežā sauc".
Plkst 19.00 Taurupes estrādē notiks vasaras ieskaņas deju koncerts un balle. Piedalīsies deju kolektīvs "Degsme" un draugi. Plkst. 21.00 zaļumballe Taurupes estrādē. Ieeja uz visiem pasākumiem ir bez maksas.
No 30. līdz 31. maijam aicina ikvienu izbaudīt aktīvu atpūtu un piedalīties aizraujošā un interaktīvā orientēšanās spēlē “Sveika, vasara!’’, kuru var spēlēt, dodoties pastaigā no jebkuras vietas Jumpravā. Izvēlies maršrutu, dodies pastaigā un vienlaikus atbildi uz jautājumiem cilpās. Spēles aptuvenais ilgums ir pusotra stunda un garums – apmēram 3 km.
31. maijā
Plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā varēs noskatīties animācijas filmu “Misija: izglābt tīģeri”. Biļetes cena: 3 eiro.
Plkst. 12.00 Suntažu Kultūras namā notiks bērnu pavasara svētki “Uzzied dziesma, uzzied deja!”. Piedalīsies pirmskolas bērnu deju kolektīvs “Suntariņi” un draugi. Ieeja brīva.
Plkst. 15.00 pie Rembates Tautas nama aicina lielus un mazus uz sirsnīgu ģimenes dienas pasākumu, kuru atklās bērnu deju kolektīva "Ķipari" jautrais komiskais deju skečs “Ķiparu lielais rīta maratons”. Pasākuma turpinājumā kopā priecāsies, rotaļāsies un pavadīs jauku pēcpusdienu kopā ar Tauriņu meiteni un Stiču. Ieeja bez maksas.