Ceturtdiena, 12.03.2026 15:36
Aija, Aiva, Aivis
Ceturtdiena, 12.03.2026 15:36
Aija, Aiva, Aivis
Ceturtdiena, 12. marts, 2026 08:51

Ķeguma talantu rīts 2026 – ģimenisks pasākums ar talantu šovu, brokastīm un spēlēm

Vita Skutele, Ķeguma Tautas nama vadītāja
Ķeguma talantu rīts 2026 – ģimenisks pasākums ar talantu šovu, brokastīm un spēlēm
Foto: Ķeguma Tautas nams
Ceturtdiena, 12. marts, 2026 08:51

Ķeguma talantu rīts 2026 – ģimenisks pasākums ar talantu šovu, brokastīm un spēlēm

Vita Skutele, Ķeguma Tautas nama vadītāja

22. martā Ķegumā norisināsies sirsnīgs un radošs kopienas pasākums “Ķeguma talantu rīts 2026”, kurā aicināti piedalīties gan talantīgie ķegumieši, gan ikviens interesents, kas vēlas pavadīt patīkamu svētdienas rītu ģimeniskā atmosfērā. Pasākumā būs iespēja baudīt gardas brokastis, spēlēt galda spēles un vērot vietējo iedzīvotāju priekšnesumus.

Pasākuma sākums paredzēts plkst. 10.00. Rīta daļā apmeklētāji varēs baudīt svaigi ceptas vafeles, ko piedāvās OCafeLV, kā arī piedalīties dažādās galda spēlēs, kas būs pieejamas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šī pasākuma daļa veidota kā brīva un draudzīga tikšanās vieta ģimenēm un draugiem.

Savukārt plkst. 12.00 sāksies talantu šovs, kurā uz skatuves kāps ķegumieši ar dažādiem priekšnesumiem. Skatītājiem būs iespēja baudīt dziedāšanu, dejošanu, instrumentu spēli un citus radošus priekšnesumus, atklājot vietējos talantus un iedrošinot iedzīvotājus dalīties savās prasmēs.

Dalībnieki talantu šovam var pieteikties trīs kategorijās: solo priekšnesums, duets vai trio, kā arī ģimenes priekšnesums. Iepriekšēja skatuves pieredze nav nepieciešama – galvenais ir vēlme uzstāties un dalīties ar savu talantu. Katra priekšnesuma maksimālais ilgums paredzēts līdz piecām minūtēm.

Pieteikties dalībai iespējams, rakstot uz e-pastu  vai aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: https://ej.uz/kegumatalanturits. Pēc pieteikuma saņemšanas dalībnieki saņems papildu informāciju par ierašanās laiku un pasākuma norisi.

Pasākuma apmeklējums ir bez maksas, un Ķeguma Tautas nama vadītāja Vita Skutele aicina ikvienu interesentu atnākt, lai atbalstītu dalībniekus un kopīgi atklātu talantus tepat Ķegumā.

Ķeguma talantu rīts 2026 solās būt sirsnīgs, radošs un ģimenisks notikums, kurā ikviens ir gaidīts – gan kā dalībnieks, gan kā skatītājs. Tas būs lielisks veids, kā pavadīt svētdienas rītu, baudot labu atmosfēru, gardas vafeles un talantīgus priekšnesumus.

Afiša par informāciju par pasākumu. Fonā - violetas drapērijas ar zelta zvaigznītēm

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?