Pasākuma sākums paredzēts plkst. 10.00. Rīta daļā apmeklētāji varēs baudīt svaigi ceptas vafeles, ko piedāvās OCafeLV, kā arī piedalīties dažādās galda spēlēs, kas būs pieejamas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šī pasākuma daļa veidota kā brīva un draudzīga tikšanās vieta ģimenēm un draugiem.
Savukārt plkst. 12.00 sāksies talantu šovs, kurā uz skatuves kāps ķegumieši ar dažādiem priekšnesumiem. Skatītājiem būs iespēja baudīt dziedāšanu, dejošanu, instrumentu spēli un citus radošus priekšnesumus, atklājot vietējos talantus un iedrošinot iedzīvotājus dalīties savās prasmēs.
Dalībnieki talantu šovam var pieteikties trīs kategorijās: solo priekšnesums, duets vai trio, kā arī ģimenes priekšnesums. Iepriekšēja skatuves pieredze nav nepieciešama – galvenais ir vēlme uzstāties un dalīties ar savu talantu. Katra priekšnesuma maksimālais ilgums paredzēts līdz piecām minūtēm.
Pieteikties dalībai iespējams, rakstot uz e-pastu vai aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: https://ej.uz/kegumatalanturits. Pēc pieteikuma saņemšanas dalībnieki saņems papildu informāciju par ierašanās laiku un pasākuma norisi.
Pasākuma apmeklējums ir bez maksas, un Ķeguma Tautas nama vadītāja Vita Skutele aicina ikvienu interesentu atnākt, lai atbalstītu dalībniekus un kopīgi atklātu talantus tepat Ķegumā.
Ķeguma talantu rīts 2026 solās būt sirsnīgs, radošs un ģimenisks notikums, kurā ikviens ir gaidīts – gan kā dalībnieks, gan kā skatītājs. Tas būs lielisks veids, kā pavadīt svētdienas rītu, baudot labu atmosfēru, gardas vafeles un talantīgus priekšnesumus.