Ķeguma, Tomes, Birzgales un Rembates amatierkolektīvi aicina pievienoties!

Ķeguma, Tomes, Birzgales un Rembates amatierkolektīvi aicina pievienoties!
Ķeguma, Tomes, Birzgales un Rembates amatierkolektīvi aicina pievienoties!

Rembates Tautas nama kolektīvi:

Radošās nodarbības bērniem
Otrdienās un ceturtdienās plkst. 17.30 –19.30. Aicinām radoši darboties bērnus no 4 līdz 12 gadu vecumam. Nodarbību vadītāja – Kristīne (298688170).

Mūsdienu deju kolektīvs “Ķipari”
Pirmdienās un trešdienās plkst. 18.30 – 19.30. Aicinām pievienoties mūsu deju kolektīvam bērnus no 6 līdz 12 gadu vecumam. Nodarbību vadītāja – Ieva (29748978).

Dāmu vokālais ansamblis “Vīgriezes”
Ceturtdienās plkst. 19.00 – 21.00. Aicinām dāmas pievienoties mūsu kolektīvam, jo kopā skan skanīgāk.

Vokālās nodarbības
JAUNUMS! Aicinām pieteikties bērnus no 4 līdz 12 gadu vecumam uz vokālajām nodarbībām ceturtdienās 18.00 – 18.45. Nodarbību vadītāja – Liene (26452076).

Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa (27884206).

Tomes Tautas nama kolektīvi:

Tomes Tautas nama amatierkolektīvi, uzsākot jauno darba sezonu, gaida dalībniekus.

-Dāmu vokālais ansamblis
Pirmdienās plkst. 18.00 – 21.00. Kolektīva vadītāja – Ingrīda Klepere.

-Amatierteātris “Poga”
Otrdienās plkst. 18.30 – 21.30. Kolektīva vadītājs – Oskars Kļava.

-Folkloras kopa “Graudi”
Ceturtdienās plkst. 18.30 – 21.00. Kolektīva vadītāja – Dace Priedoliņa.

Tomes Tautas nama vadītāja – Sarmīte Pugača (27843230).


Birzgales Tautas nama kolektīvi:

Sākoties jaunajai sezonai Birzgales Tautas nams aicina pašdarbniekus uz pirmo tikšanos un jauno dalībnieku uzņemšanu.

-Senioru ansamblis "VIRŠU LAIKS"
21.septembris plkst.17.00. Vadītāja – Inese Martinova.

-Dāmu deju kolektīvs "VISMA"
21.septembris plkst.19.00. Vadītāja – Evita Tabure.

-Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dejotprieks"
21.septembris plkst.20.00. Vadītāja – Evita Tabure.

-Mūsdienu deju nodarbības
21.septembris
plkst.14.00 – 15.00 bērni (7 – 9 gadi),
plkst.15.15. – 16.15 juniori (10 – 12 gadi),
plkst.16.30 – 17.15 pirmsskolas vecuma bērni (5 – 6 gadi),
plkst.17.30 – 18.30 jaunieši (13 – 16 gadi),
plkst.19.00 – 20.15 sieviešu vaļasprieka grupa (18 +).
Vadītāja – Diāna Grimaļuka.

-Amatierteātris ''Laipa"
4.oktobris plkst.19.00. Vadītāja – Alda Grašiņa.

Birzgales Tautas nama vadītāja – Mudīte Janovska-Spriņģe (29424612).


Ķeguma Tautas nama kolektīvi:

Ķeguma Tautas nama amatierkolektīvi aicina pievienoties jaunus dalībniekus jaunajā sezonā:

-Senioru deju kolektīvs “Ķegums”
Mēģinājumi notiek pirmdienās, trešdienās plkst. 19.00 – 21.00. Vadītājs – Juris Drisksna.

-Senioru vokālais ansamblis “Kvēlziedi”
Mēģinājumi notiek otrdienās plkst. 17.00 – 19.00. Vadītājs – Gunārs Jākobsons.

-Jauktais koris “LINS”
Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00 – 21.00. Vadītāja – Maira Līduma.

-Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis”
Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās plkst. 20.00 – 22.00. Vadītājs – Juris Čakans.

-Ķeguma Tautas nama bērnu vokālā studija
Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 16.00. Vadītāja – Antra Kūmiņa.

-Ķeguma ģitārstudija
Mēģinājumi notiek trešdienās no plkst. 14.00. Vadītāja – Dace Priedoliņa.

-Ģitārstudijas ansamblis
Mēģinājumi notiek trešdienās plkst. 19.00 – 21.00. Vadītāja – Dace Priedoliņa.

-Dāmu deju kolektīvs “Rasa”
Mēģinājumi notiek piektdienās plkst. 17.00 – 19.00. Vadītāja – Mirdza Dzerkale.

Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa, tālrunis – 22010300, e-pasts: .

