Tie Ķeguma apkārtnē dzīvojošie, kuri izjūt sevī aktiera dotības, 11. oktobrī pulksten 13 Ķeguma Tautas namā gaidīti uz pirmo tikšanos un aktieru atlasi. Arī pārējie izrādes dalībnieki nebūs profesionāli aktieri, bet gan Ķeguma Tautas nama pašdarbnieki – dziedātāji un dejotāji. Ņemot vērā, ka izrāde būs muzikāla, lomu pretendentiem jāprot arī nedaudz dziedāt. Izrādes režiju uzņēmusies Inese Tālmane. Bet ideja par šāda mūzikla iestudēšanu radās divām uzņēmīgām ķegumietēm – Ķeguma Tautas nama vadītājai Vitai Skutulei un topošās izrādes muzikālajai vadītājai Lienei Seržantei, kura reiz jau īstenojusi līdzīgu ieceri. Pirms 12 gadiem viņa strādājusi Ikšķiles Tautas namā ar jauniešu kori “Soare”, un tolaik “Tobāgo” iestudēts kopā ar deju kolektīvu “Spole”. “Mēs nospēlējām sešas izrādes Ikšķilē un vienu Lielvārdes Kultūras namā. Tā izrāde, mūzika ir ļoti palikusi sirdī, un bija doma, ka vajadzētu kādreiz atkārtot. Uzzinot, ka nākamgad Ķeguma Tautas namam aprit 75 gadi, ierosināju, ka varētu izveidot mūziklu “Tobāgo”. Tā savulaik bija arī viena no manām mīļākajām izrādēm Dailes teātrī,” stāsta Liene, piebilstot, ka ar Ulda Marhileviča atļauju pieejama oriģinālā mūzika un teksti no Dailes teātra izrādes, ar piebildi, ka tā nav domāta naudas pelnīšanai, bet prieka radīšanai. Saglabājies arī iepriekšējā, Ikšķilē iestudētā, mūzikla ieraksts.
Iedzīvotājiem, kuri iesaistīsies izrādē, būs atvēlētas galvenās lomas, tāpēc arī nepieciešama atlase, kur Lienes uzdevums būs izvērtēt pretendentu vokālās spējas, jo katram pārim būs arī jāspēj nodziedāt vismaz vienu dziesmu. “Varbūt kāds neapmeklē nevienu amatierkolektīvu, bet labi dzied mājās, un šī ir iespēja parādīt savu talantu. Tas būs mūsu mazais “X faktors”,” smaida Liene, atzīstot, ka tas noteikti visiem būs liels izaicinājums, un jārēķinās, ka septiņu mēnešu garumā būs mēģinājumi, tostarp arī brīvdienās.
Nemainot tekstu un mūziku, Inesei Tālmanei par šo izrādi jau ir savs skatījums. “Pēdējos gados cenšos nebūt ne aktrise, ne režisore, bet esmu pievērsusies dramaturģijai un šobrīd piedalos lugu konkursā, bet, saņemot piedāvājumu iestudēt “Tobāgo”, nespēju atteikt,” smaida Inese, piebilstot, ka veidot muzikālu un tik apjomīgu izrādi ar iedzīvotājiem galvenajās lomās būs ne vien interesanti, bet arī izaicinoši. “Galvenais, lai cilvēkam ir vēlme apgūt ko jaunu un spēja atraisīties uz skatuves, ar pārējo iespējams kopējiem spēkiem tikt galā, tā būs jauna pieredze gan tiem, kuri atnāks uz atlasi, gan arī mums, izrādes veidotājiem,” saka režisore, piebilstot, ka mūziklā ir aptuveni desmit galveno lomu, bet paredzēti arī masu skati.
Savukārt Vita Skutule piebilst, ka tie, kuri ir kautrīgāki, var iesaistīties tērpu, dekorāciju veidošanā un citos ne mazāk svarīgos darbiņos. “Gaidīsim ikvienu, kurš vēlas ienest savu dzirksti – uz skatuves vai aiz tās, dziedot, dejojot vai vienkārši ar savu klātbūtni un atbalstu. Tas būs mūsu kopējs ceļojums, kurā atklāsim, cik daudz spēka un siltuma mīt mūsos, kad esam vienoti. Nāciet, un kopā uzbursim svētkus, kas paliks atmiņās vēl ilgi pēc tam, kad aizvērsies priekškars. Darbiņu centīsimies piemeklēt ikvienam, lai varam radīt ko fantastisku gan sev, gan citiem novada iedzīvotājiem. Dalībai izrādē priekšroka, protams, ir vietējiem iedzīvotājiem,” skaidro V. Skutule, piebilstot, ka Ķeguma Tautas nama 75 gadu jubilejas svinības sāksies jau no nākamā gada sākuma ar jubilejas izstādi ziemas periodā un “Tobāgo” būs šīs jubilejas kulminācija.