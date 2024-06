"Ķeipenes Senioru skolā" viss notiek arī vasarā!

Latvijā daudzviet sāk rasties senioru skolas. Ideja izveidot «Ķeipenes Senioru skolu», kas oficiāli reģistrēta tikai šā gada 22. martā, radās ķeipenietim Guntim Graudiņam-Pētersonam kopā ar Inesi Daugavieti, un viņš ir arī šīs nevalstiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs. 23. maijā skolai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā.

Senioriem ir svarīgi būt pilnvērtīgai sabiedrības daļai

«Pie manis ir vērsušies daudzi iedzīvotāji ar lūgumu palīdzēt izveidot e-pastu, e-parakstu un daudz ko citu. Cilvēki uztraucas, ka Madlienā vairs nebūs pasta un nav zināms, kā dabūt, piemēram, bankas konta izrakstu – pēc tā viņi brauca uz pastu. Šādu jautājumu, ar kuriem seniori sastopas ikdienā un kuru risināšanā trūkst zināšanu, ir daudz. Tā arī radās doma izveidot biedrību, kur to visu iespējams apgūt un izskaidrot. Šobrīd bāzējamies Ķeipenes Tautas namā un, tiklīdz būs savas telpas, darbosimies regulāri, organizējot meistarklases, izglītojošas lekcijas,» stāsta Guntis, piebilstot, ka galvenais organizācijas mērķis ir iesaistīt un izglītot seniorus pensijas un pirmspensijas vecumā dažādās jomās, palīdzot viņiem būt pilnvērtīgai sabiedrības daļai, ar pamata prasmēm un zināšanām arī tehnoloģiju jomā, un, protams, piesaistīt tam nepieciešamo finansējumu. Ideja par šādas skolas izveidi aizgūta no Ikšķiles, kur jau veiksmīgi darbojas Senioru skola, un no Vidusdaugavas NVO centra, kur kopā ar ikšķiliešiem arī ķeipenieši nule kā kļuvuši par vienu no pieciem šā centra asociētajiem partneriem projektā «Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā». Paredzēti informatīvi semināri, pieredzes apmaiņas braucieni ar mērķi attīstīt senioru kustību, iesaistot viņus dažādās aktivitātēs un radot iespēju arī vecumdienās būt pilnvērtīgai sabiedrības daļai.

Viens no pirmajiem «Ķeipenes Senioru skolas» biedru darbiem bija Ķeipenes estrādes parka teritorijas sakopšana, pērno lapu sagrābšana. Senioru komanda piedalījās arī Ķeipenē notikušajās sacensībās «Daugavas kauss 2024», ko organizēja orientēšanās klubs «Ogre». Biedrība jau piesaistījusi 250 eiro lielu ziedojumu, un ir iegādāti vienādi krekliņi, ko biedri izmantoja arī šajās sacensībās, un šobrīd notiek gatavošanās novada senioru sporta spēlēm, kur «Ķeipenes Senioru skolas» komanda būs nopietns konkurents.

G. Graudiņš-Pētersons stāsta, ka aizvadītajā nedēļā notikusi arī tikšanās novada Izglītības pārvaldē ar tās vadītāju Igoru Grigorjevu un Ikšķiles Senioru skolas vadītāju Sanitu Bertmani, lai pārrunātu senioru iesaistīšanos digitālo prasmju attīstības projektā, kas plānots triju gadu garumā, sniedzot iespēju senioriem visā Latvijā, tostarp Ogres novadā, attīstīt digitālās prasmes. Projekta ietvaros varētu tikt iegādāti datori, piesaistīti pedagogi un Ķeipenes daudzfunkcionālajā centrā izveidota datorklase.

G. Graudiņš-Pēterosns (pirmais no labās), Igors Grigorjevs un Sanita Bertmane pārrunā senioru iesaistīšanos digitālo prasmju attīstības projektā

Piedalās projektu konkursā

«Ķeipenes Senioru skolā» šobrīd jau ir 18 oficiāli biedri, kas nelielam pagastam nav maz, turklāt pasākumos iesaistās arī tie, kuri oficiāli vēl nav kļuvuši par biedrības biedriem. Skolas jeb biedru nauda noteikta simboliska – viens eiro mēnesī, un biedrībā tiek gaidīti ne vien Ķeipenes, bet arī citu kaimiņu pagastu seniori.

Nule kā Ogres novada pašvaldībā projektu konkursā «R.A.D.I. – Ogres novadam» apstiprināts arī «Ķeipenes Senioru skolas» iesniegtais projekts «Seniori skolā – laikam līdzi ejot!». Guntis teic, ka, šādi darbojoties, lauku seniori cenšas savu ikdienu padarīt interesantāku un pilnvērtīgāku, piepildot savu dzīvi ar saturu.

«Seniori ir tā iedzīvotāju daļa, kuru zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, par kiberdrošību ir vairākkārt jāpapildina. Šī sabiedrības daļa nevar justies pilnvērtīgi mūsdienu dzīvei, daudzas lietas nezinot un neizprotot. Projekts palielinās senioru zināšanas par drošību sociālajā vidē, stiprinās spēju izšķirt krāpniekus internetā. Seniori būs apguvuši un izpratuši dārzeņu fermentēšanu kā veselīga uztura sastāvdaļu. Izjutuši skaņas vibrācijas ar gongu mūziku un relaksētas vides un mūzikas iedarbību uz mentālo veselību. Tā būs saliedēšanās, kopā sportojot, varēs izzināt pirts noslēpumus un visu par pirts slotām. Paredzēta arī kopīga sadziedāšanās un kopā būšana, izbaudot skaistā Plaužu ezera pludmali,» stāsta Guntis, piebilstot, ka cilvēki laukos ne visi, sevišķi seniori, var atļauties apmeklēt seminārus un pasākumus pilsētās, tas saistīts arī ar neērto sabiedrisko transportu, tāpēc īpaši šiem cilvēkiem tā būs iespēja papildināt savu ikdienu ar jaunām sajūtām un zināšanām. Turklāt projekta mērķis ir ne vien izglītot seniorus par kiberdrošību, veselīgu uzturu, bet arī veicināt fiziskās aktivitātes cilvēkiem gados, sadarbību ar pamatskolas bērniem, veidojot kopīgas sporta komandas.

Plānots, ka šajās aktivitātēs, kas 27. un 28. jūnijā norisināsies Ķeipenē, estrādes parkā un atpūtas vietā «Plaudis», varētu iesaistīties ap 50 pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēku no Ķeipenes, Madlienas, Zaubes, Meņģeles un Taurupes, kā arī 20 Ķeipenes pamatskolas audzēkņi.

Taps lielformāta uzraksts «Ķeipene»

G. Graudiņš-Pētersons kopā ar Inesi Daugavieti iesniedza projektu arī pašvaldības projektu konkursam «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» un par iegūto finansējumu pie Ķeipenes Tautas nama nu jau tradicionāli notiekošā mākslinieku plenēra laikā kāds no māksliniekiem apgleznos lielformāta uzraksta «Ķeipene» burtus. Šovasar Ķeipenē plānots arī ainavu arhitektu plenērs, kuri sniegs savu skatījumu, kā attīstīt Ķeipenes estrādes parka teritoriju, lai tas kļūtu apmeklētājiem pievilcīgs. «Ķeipenes Senioru skola» arī turpmāk veidos pasākumus un īstenos projektus, kas ļaus senioriem justies kā pilnvērtīgai sabiedrības daļai.

«Visu mūžu esmu darbojies ar cilvēkiem, un man tas patīk. Senioriem vēlu veselību un dzīves prieku. Aicinu nākt un darboties – «Ķeipenes Senioru skolā», kur vienmēr priecāsimies par jauniem skolēniem, un nebūt nav jāgaida jaunais mācību gads, bet mūsu skolā var iestāties un kļūt par tās audzēkni jau tagad,» aicina Guntis Graudiņš-Pētersons.

Uzziņai:

«Ķeipenes Senioru skolu» var sazvanīt pa tālruni: 26161653 vai sazināties, rakstot e-pastā: .