Keramiķa Kārļa Knopkena 90 gadu jubilejas izstāde

Keramiķa Kārļa Knopkena 90 gadu jubilejas izstāde

Ogres Vēstures un mākslas muzejā no 17. decembra apskatāma Keramiķa Kārļa Knopkena 90 gadu jubilejas izstāde. Keramiķis un ogrēnietis jau pusgadsimtu Kārlis Knopkens ir viens no pieredzējušākajiem savas jomas virzītājspēkiem gan Latvijā, gan Baltijas mērogā.

Virpas meistars šogad svin savu 90 gadu jubileju un ir viens no pilsētas lepnumiem, jo nupat valsts svētkos saņēmis arī Gada ogrēnieša titulu nominācijā “Kultūra”.


Atpazīstamākais vecās keramikas skolas pārstāvis savulaik mācījies Kuldīgas Daiļamatniecības vidusskolā (1947–1951), pēc tam Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā, kuru absolvēja 1959. gadā ar diplomdarbu “Ziemas puķu logs”. Viņa skolotāju vidū bijis vitrāžas mākslinieks Jēkabs Bīne, gleznotājs Antons Megnis, arhitekte Marta Staņa, keramiķis Rūdolfs Heimrāts un citi ievērojami mākslinieki.
No 1959. līdz 1970. gadam K. Knopkena darba gaitas noritēja Mākslas fonda Keramikas darbnīcā – bijušajā Rīgas Porcelāna un fajansa fabrikā, pēc tam darbojies kā brīvmākslinieks.


1977. gadā viņš kļuva par Radošās keramikas asociācijas “Logs” biedru.


Meistars pievērsies gan nelieliem, gan monumentāliem darbiem, nevairoties arī no eksperimentāliem meklējumiem krāsā un formā.
Viens no viņa ievērojamākajiem darbiem – kopā ar keramiķi Latvīti Mednieci 1983. gadā veidotais 20x7 m lielais sienas panno “Gājputni” Jelgavas Lauksaimniecības universitātes iekšpagalmā.


Keramiķis izstādēs piedalās kopš 1960. gada, un viena no pēdējām nozīmīgākajām bija dalība Baltijas valstu laikmetīgās keramikas izstādē “Pamati” 2019. gadā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.


Meistara dzīvesprieks un enerģija iedvesmo – kopš pirmajiem māla podiņiem govju ganībās bērnībā strauta malā ir aizritējuši piesātināti, auglīgi gadi, un meistars vien uzmundrinoši nosmaida ar vārdiem: “Man, paldies dievam, rokas vēl strādā!”

Izstādes atklāšana sestdien, 18. decembrī, pl.13:00, un tā būs apskatāma līdz 9. janvārim.

Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

