Otrdiena, 19. maijs, 2026 10:30

Kino, ko varēs "sadzirdēt" - Latvijā pirmo reizi bērnu filmu izrādīs ar audioaprakstu

Animācijas filmas "Bamsis un Vulkānu sala" Publicitātes foto
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, pirmo reizi kinoteātrī izrādīs bērnu animācijas filma ar audioaprakstošo celiņu cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Labdarības projektu "Syncmer" īstenos sadarbībā ar "Forum Cinemas". Kinoteātrī tiks demonstrēta animācijas filma "Bamsis un Vulkānu sala", kas īpaši pielāgota neredzīgiem bērniem un ģimenēm, kurās aug bērni ar redzes traucējumiem. Filma "Bamsis un Vulkānu sala" ir stāsts par draudzību, drosmi un palīdzēšanu citiem. 

Audioapraksts cilvēkiem ar redzes traucējumiem palīdz uztvert filmas vizuālo saturu, starp dialogiem raksturojot darbību, vidi un citas būtiskas detaļas. Projekta rīkotāji norāda, ka tādējādi bērni ar redzes traucējumiem varēs pilnvērtīgāk izbaudīt kino pieredzi kopā ar ģimeni un vienaudžiem.

"Syncmer" pārstāvji uzsver, ka projekta mērķis ir ne tikai nodrošināt pieejamu kino seansu, bet arī pievērst sabiedrības uzmanību iekļaujošas vides nozīmei un nepieciešamībai kultūras saturu padarīt pieejamu visiem bērniem.

"Ar šo labdarības projektu vēlamies iedrošināt domāt plašāk par pieejamību un radīt vidi, kurā neviens bērns netiek atstāts malā," norāda "Syncmer" pārstāvji.

