Audioapraksts cilvēkiem ar redzes traucējumiem palīdz uztvert filmas vizuālo saturu, starp dialogiem raksturojot darbību, vidi un citas būtiskas detaļas. Projekta rīkotāji norāda, ka tādējādi bērni ar redzes traucējumiem varēs pilnvērtīgāk izbaudīt kino pieredzi kopā ar ģimeni un vienaudžiem.
"Syncmer" pārstāvji uzsver, ka projekta mērķis ir ne tikai nodrošināt pieejamu kino seansu, bet arī pievērst sabiedrības uzmanību iekļaujošas vides nozīmei un nepieciešamībai kultūras saturu padarīt pieejamu visiem bērniem.
"Ar šo labdarības projektu vēlamies iedrošināt domāt plašāk par pieejamību un radīt vidi, kurā neviens bērns netiek atstāts malā," norāda "Syncmer" pārstāvji.