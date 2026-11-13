Kino, pūtēju orķestra koncerts un balle svētku noskaņās: lūk, ko vari piedzīvot Ogres novadā šajā nedēļas nogalē

Zemāk atradīsi Ogres novada pašvaldības sagatavoto pasākumu ceļvedi!
13. novembris
Dokumentālā īsfilma “Par kamanām, virāžām un dzīvi” – stāsts par ikšķilieti Daini Bremzi Ikšķilē – plkst. 18.00 Ikšķiles bibliotēkā. Tas ir stāsts par Daini Bremzi – ikšķilieti, 1978. gada Pasaules čempionu kamaniņu sportā divnieku ekipāžām kopā ar Aigaru Kriķi, XII un XIII ziemas olimpisko spēļu dalībnieku, trīskārtēju PSRS čempionu, Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentu (1998-2001). Filma tapusi ar Ogres novada pašvaldības atbalstu projektu konkursā “R.A.D.I. - Ogres novadam 2026”.
Spēlfilma “Tumšā robeža” Ciemupē – plkst. 19.00Ciemupes Tautas namā. Filmas režisors ir Andrejs Ēķis, producente Dita Cimermane, operators Gatis Grīnbergs, mūzika – Rihards Zaļupe.Galveno lomu – leitnantu Balto, atveido Jēkabs Reinis. Lomās: Vilis Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Santa Breikša, Kaspars Znotiņš, Elizabete Milta u.c. Tikšanās ar filmas radošo grupu! Biļetes cena 3 eiro
14. novembris
Meistarklase “Mandala uz kanvas” Ogrē – plkst. 11.00-14.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā. Vadīs Anda Beināre. Nodarbības cena: 45,00 eur.
Svinīgais pasākums “Tev šodien svētki, Latvija!” Meņģelē – plkst. 14.00 Meņģeles Tautas namā. Pasākumā piedalīsies Meņģeles Tautas nama amatiermākslas kolektīvi un koncertu sniegs dziedātājs un dzejnieks Lauris Valters.
Valsts svētku koncerts “Latvija sākas katrā no mums” Suntažos – plkst.14.00 Suntažu Kultūras namā. Koncertā piedalās kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Ieeja pasākumā bez maksas.
Koncerts VILIM ar pūtēju orķestri Ogrē – plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. Viena no spilgtākajām personībām Latvijas pūtēju orķestru kustībā Vilis Kokamegi šogad svin 80 gadu jubileju. Koncertā piedalās Ogres novada Kultūras centra tautas pūtēju orķestris HORIZONTS un jubilāram tīkami mākslinieki. Biļetes 7 eiro; 5 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni.
Valsts svētku koncerts “Ar gaišām domām” Lauberē – plkst. 18.00 Lauberes Kultūras namā. Koncertā piedalās Lauberes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Valsts svētku koncerts “Mana Latvija” un balle Jumpravā – plkst. 18.00 Valsts svētku koncerts. Piedalās Jumpravas pagasta Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Ieeja bez maksas. Plkst. 22.00 balle ar brāļiem Auzāniem un DJ Anss. Biļetes cena 5 eiro. Galdiņu rezervācija no 2.novembra, zvanot 25450061 vai rakstot .
Koncerts "Šķībais gads Tīnūžos" – plkst. 19.00 Tīnūžu Tautas namā. Ieeja bez maksas.
Balle svētku noskaņās Ciemupē – plkst. 21.00 Ciemupes Tautas namā. Spēlēs grupa “Rabarberi”. Biļetes 15 eiro, pasākuma dienā 20 eiro. Biļetes var iegādāties arī www.bilesuparadize.lv
15. novembris
Rīts ar adīkli Ogrē – plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā. Sarunu tēma – ZEĶES. Ņem līdzi savu zeķes adīkli, ja ir kāds interesants zeķu pāris – droši ņem līdzi un padalies ar idejām! Bet, ja zeķe vēl nav adīta – ņem līdzi adatas un dziju un iesāc savu pirmo zeķi tieši šeit! Dalība bez maksas.
Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts "Klusās dziesmas" Tomē – plkst. 15.00 Tomes Tautas namā. Imanta Kalniņa dziesmas izpildīs L. Priede, A. Grimms. Piedalās Tomes folkloras kopa "Graudi". Ieeja – brīva.
Jēkabpils ukraiņu biedrības “Javir” koncerts Madlienā – plkst. 15.00 Madlienas Kultūras namā. Programmā paredzēta neliela izrādīte par ukraiņu kultūras vērtībām un ukraiņu estrādes klasika biedrības ansambļa izpildījumā. Ieeja bez maksas.
Ģimenes filma "Misija: atrast vecākus" Ogrē – plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē. “Misija: atrast vecākus” ir krāsains detektīvpiedzīvojums par ģimeni, draudzību un bērnu drosmi rīkoties brīžos, kad pieaugušie uz laiku pazūd no redzesloka. Režisors: Marina Andre Škopa, Vanda Raimanova. Biļetes: Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni. KINO SEANSA LAIKĀ TIKŠANĀS AR FILMAS RADOŠO KOMANDU!
Izstādes Ogres novadā NOVEMBRĪ
Valsts svētku pasākumu apkopojums
Dodies svētku pastaigā un apskati svētkiem izrotāto Ogri!
Svecīšu vakars Ciemupes kapos notiks 14. novembrī plkst. 16.00.