Septembrī un oktobrī Ciemupes Tautas namā norisināsies kino vakari, kuros tiks demonstrētas jaunākās Latvijas režisoru radītās filmas.

Kino seansi:
23.septembrī plkst. 19.00
Spēlfilma TIZLENES
Režisore Marta Elīna Martinsone

7.oktobrī plkst. 19.00
Spēlfilma SAKI JĀ!
Režisors Māris Martinsons

14.oktobrī plkst. 19.00
Pirmais Latvijas pilnmetrāžas vesterns
Spēlfilma WILD EAST. KUR VEDĪS CEĻŠ
Režisors Matīss Kaža

28.oktobrī plkst. 19.00
Spēlfilma BEDRE
Režisore Dace Pūce

Biļetes uz kino seansiem var iegādāties Ciemupes Tautas namā pirms seansa sākuma.
Biļetes cena 3 eiro.

Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.

