29. septembris 19.00
Spēlfilma SAKI JĀ
Režisors Māris Martinsons
20. oktobris 19.00
Spēlfilma BEDRE
Režisore Dace Pūce
24. oktobris 19.00
Spēlfilma WILD ESAT. KUR VEDĪS CEĻŠ
Režisors Matīss Kaža
Biļetes uz kino seansiem var iegādāties Ogres Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES kasēs visā Latvijā un internetā – www.bilesuparadize.lv.
Biļetes cena: 4 eiro, 3 eiro ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu (tikai kasēs)
Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.