"Slepenais aģents" ("The Secret Agent")
Četriem "Oskariem" nominētā filma ir Brazīlijas kino fenomens – tā kandidē uz balvām arī nominācijās "Labākā filma" un "Labākais aktieris", līdz kurām reti tiek filmas, kas uzņemtas ārpus ASV. Vāgners Moura, ko pazīstam arī no populārā seriāla "Narcos", ir kļuvis par pirmo Brazīlijas aktieri, kas kandidē uz labākā aktiera "Oskaru" – līdzās Leonardo di Kaprio, Timotijam Šalamē u.c. "Slepenais aģents" būs piemērots tiem skatītājiem, kuri ciena 20. gs. 70. gadu kino, tai skaitā amerikāņu kino tradīcijas.
"Slepenā aģenta" darbība norisinās tieši šajā desmitgadē Brazīlijā, kur izbijušais akadēmiķis kļūst par algotu slepkavu vajāšanas objektu. Filmā savijas ironija, krāšņs un izteiksmīgs laikmeta fons un niansēti būvēta spriedze. Ne velti šī ir viena no gada veiksmīgākajām filmām, kas pretendē arī uz "Oskaru" labākās starptautiskās filmas kategorijā. Temperamentīgs, atraktīvs, retro noskaņās un kinocitātu piepildīts stāsts.
"Frankenšteins" ("Frankenstein")
Klasisko Mērijas Šellijas stāstu par zinātnieka Frankenšteina radīto monstru – Frankenšteina briesmoni – izcilais Holivudas režisors Giljermo del Toro ir pārvērtis krāšņā un holivudiski vērienīgā piedzīvojumā. Filmas gaitā šo stāstu var vērot gan no doktora Frankenšteina, gan viņa radījuma skatpunkta. Iespaidīgs, gotisks dizains, jaudīga aktierspēle – senais stāsts pārliecina ar jaunu skanējumu, kas iepriecinās Holivudas kino cienītājus.
Filma ir ieguvusi deviņas "Oskara" nominācijas, tai skaitā pretendē uz labākās filmas "Oskaru". Tā atnesusi pirmo nomināciju jaunajam aktierim Džeikobam Elordi, kuru teju neiespējami atpazīt Frankenšteina briesmoņa grimā. Filmai ir lielas izredzes iegūt virkni "Oskaru" tehniskajās kategorijās – skaņa, mākslinieka, kostīmu mākslinieka darbs u.c.
"Ja man būtu kājas, es spertu" ("If I Had Legs I’d Kick You")
Režisores Mērijas Bronšteinas filma ir atnesusi "Oskara" nomināciju aktrisei Rozai Bērnai, kura nenoliedzami veic varoņdarbu visas šīs filmas garumā. Tā ir viņas filma, viņas solonumurs, kurā aktrise teju visu laiku ir kameras priekšā – viņas varone psihoterapeite Linda ir nemitīgā izaicinājumu mutulī: bērna slimība, prombūtnē esošais vīrs, galu galā caurums viņas mājas griestos liecina, ka Lindas pasaule grūst, bet Linda – aktrises Rozas Bērnas virtuozajā izpildījumā – varonīgi cīnās ar šo nemitīgo mutuli.
Filma uzrunās gan jaudīga, ironiska un vizuāli savdabīga kino cienītājus, gan arī sievietes, kuras spēj tikt galā ar visu. Gluži tāpat kā filmas varone.
"Kauja pēc kaujas" ("One Battle After Another")
Viena no gada līderēm – filma, kas nominēta 13 ASV Kinoakadēmijas balvām. To vidū ir nominācija gan kā labākajai filmai, gan labākajam režisoram – mūsdienu amerikāņu kinoklasiķim Polam Tomasam Andersonam. Turklāt cerības nevajadzētu atmest arī Leonardo di Kaprio, kurš ļaujas spēles priekam izbijuša radikāļa lomā.
Arī šajā filmā ir daudz atsauču uz Amerikas kinoklasiku – to kino, kuram būtiski bija vēstīt, nevis tikai un vienīgi izklaidēt. Kauja pēc kaujas tomēr spēj gan radīt niansētu, ironisku, konfliktu piepildītu ASV sociālās vides portretējumu, gan arī izklaidēt. Turklāt "Oskariem" nominēti četri filmas aktieri – gan pieminētais di Kaprio, gan arī Šons Penns, Benisio del Toro un Teijana Teilore. Iespējams, ka šī būs gada labākā filma.
"Grēcinieki" ("Sinners")
Šī ir filma pārsteigums, kas paspējusi uzstādīt rekordu, iegūstot 16 "Oskara" nominācijas un kļūstot par visu laiku visvairāk "Oskaram" nominēto filmu. Eksplozīvs, drosmīgs žanru mikslis, kuru veidojis režisors Reaiens Kuglers.
Šajā stilīgajā retro stāstā par diviem afroamerikāņu gangsteriem – brāļiem 20. gs. 30. gados – satiekas gangsterfilmu un šausmu vampīrfilmu motīvi un satriecošs skaņu celiņš. Drosmīgu pārsteigumu cienītājiem, kuri ir gatavi no vampīrfilmu un gangsteru jandāliņa izlobīt dziļāku jēgu – arī par rasu spriedzi ASV.