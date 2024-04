Klajā nākusi Ogres teātra vēstures grāmata "Teātris Ogrē"

“Izaudzis no vietējo kultūras personību iniciatīvas, kopības sajūtas un misijas apziņas, dibināts pirms vairāk nekā 90 gadiem, Ogres teātris 2020. gada rudenī ieguva Pilsētas teātra statusu. Tas kļuva par iemeslu pētījumam par šī teātra vēsturi un ceļu no atsevišķām entuziastu organizētām brīvdabas izrādēm 19. gadsimta beigās līdz pat reģionālam repertuārteātrim 21. gadsimtā,” grāmatas ieceri komentē autore Ieva Rodiņa.



Grāmatas "Teātris Ogrē" struktūru veido trīs daļas. Pirmā no tām izseko Ogres teātra vēstures procesiem, būtiskākajiem notikumiem un personībām, kas ilgāku vai īsāku laiku darbojušās šajā teātrī – no leģendārā aktiera Gunāra Cilinska, kurš skatuves gaitas iesācis uz Ogres Kultūras nama skatuves, līdz pazīstamajiem režisoriem Kārlim Āderniekam, Kārlim Pabrikam, Oļģertam Dunkeram, Kārlim Valdmanim, Margai Teterei-Valdmanei, Jānim Kaijakam u.c. Otrā grāmatas daļa veltīta Ogres teātra aktiertrupai 21. gadsimtā, ļaujot tuvāk iepazīt māksliniekus, kuri veido teātra seju mūsdienās. Savukārt trešajā daļā apkopota Ogrē iestudēto izrāžu hronika, kas ļauj aptvert teātra spēlēšanas tradīciju noturību vairāk nekā gadsimta garumā.



"Grāmatu "Teātris Ogrē" var lasīt gan kā vēsturisku pētījumu, gan izsekot arī ansambļa aktieru likteņiem, kas raksturoti gan tekstā, gan fotoattēlos. Katrā ziņā šis izdevums ar ļoti bagāto faktu materiālu ne tikai stāstīs par skatuves mākslas attīstību cauri laiku lokiem, bet apliecinās arī izrāžu veidotāju un lomu tēlotāju nopietno un uzticīgo teātra mīlestību," atklāj grāmatas redaktore teātra zinātniece Gundega Saulīte.



Teātra zinātniece Ieva Rodiņa absolvējusi Silvijas Radzobes vadīto teātra zinātnes bakalaura (2011) un maģistra (2013) kursu, 2020. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi doktora grādu, aizstāvot disertāciju par tēmu "Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920-1945)". Paralēli zinātniskajam darbam autore ir Ogres teātra vadītāja un izrāžu radošā direktore, tādēļ grāmata piedāvā pietuvinātu skatpunktu uz Ogres teātra radošo procesu vēsturē un šodienā.



Izdevuma tapšanu finansiāli atbalstījusi Ogres novada pašvaldība un metālapstrādes uzņēmums "LS Steel".



Grāmatas atvēršanas svētki notiks 16. septembrī plkst. 13:00 Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē. Programmā: muzikāli priekšnesumi un grāmatas lasījumi Ogres teātra aktieru izpildījumā.