Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības prasības, katru nedēļu izglītības iestādē tiks veikta klātienē izglītoto skolēnu, kā arī klātienē strādājošo pedagogu un citu darbinieku testēšana uz Covid-19.
Tāpat no šodienas, 12.aprīļa, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas pamatskolā tiks atļauts klātienes mācību process ārā vienas klases izglītojamiem – ne vairāk kā 10 personām vienā grupā. Šis process īstenojams ne vairāk kā piecās formālās izglītības programmu nodarbībās no nedēļā paredzēto nodarbību skaita.
Kā zināms, 2021.gada 7.aprīlī beidzās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija. Šobrīd epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 reglamentē Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Epidemioloģiskās drošības likums. Šie noteikumi nosaka arī mācību procesa organizācijas prasības pašvaldību administratīvajās teritorijās. Šobrīd klātienes mācības pieļaujamas pašvaldību teritorijās, kurās divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200 (atsevišķos gadījumos – nepārsniedzot 220).
Ņemot vērā kumulatīvo saslimstības rādītāju un citus ar epidemioloģisko drošību saistītos jautājumus, Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja ar Lielvārdes novada domes pilnvarojumu ir tiesīga izdot rīkojumu par klātienes mācību atsākšanu Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs. Kopš 7.aprīļa ir paplašināts to klašu loks, kuras epidemioloģiski drošajās teritorijās var mācīties klātienē. Ja līdz 7.aprīlim drošajās pašvaldībās klātienes mācības varēja īstenot 1.-4. klasēs, tad turpmāk, ja pašvaldība kļūs par epidemioloģiski drošu teritoriju, šāda iespēja būs arī 5. un 6. klašu skolēniem.
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, uz 2021.gada 6.aprīli kumulatīvais saslimstības rādītājs Lielvārdes novadā ir 281 uz 100 000 iedzīvotāju (14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pilsētās un novados apskatāms šeit).
Informāciju sagatavoja Maruta Petunova, Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja