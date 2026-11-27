27. novembris
BDK “Spolītes” un deju draugu koncerts “Sešas peles ziemu vilka” Tīnūžos – plkst. 19.00 Tīnūžu Tautas namā BDK “Spolītes” un deju draugu koncerts “Sešas peles ziemu vilka”. Ieeja bez maksas.
Spēlfilma - komēdija "Visiem vajag naudu" Ciemupē – plkst. 19.00 Ciemupes Tautas namā (filma pārcelta no 30. oktobra. Derīgas uz 30. oktobri iegādātās biļetes). Filma latviešu valodā. Filmas garums: 1h 35min. Ieteicamais skatītāju vecums: 12+. Biļešu cena 3 eiro.
Pieaugušo POP-iela Ikšķilē – plkst. 20.00 Ikšķiles Tautas namā Pieaugušo POP-iela. Iespēja iejusties savas mīļākās slavenības tēlā, izdejoties un izdziedāties - iekarot skatuvi. Savus priekšnesumus pieteikt, rakstot uz e-pastu . Pieteikumā norādiet priekšnesuma dziesmu, dalībnieku skaitu un kontaktinformāciju (telefons, e-pasts). Ieeja bez maksas.
Svētku balle Birzgalē – plkst. 21.00 Birzgales Tautas namā svētku balle - Māris Blāze. Galdiņu rezervēt līdz 23. novembrim. T. 29424612 - Mudīte. Biļetes cena 5 eiro.
28. novembris
Vingrošanas nodarbību pasākums “Vingro vesels Ogrē!” – no plkst. 9.00 aicinām piedalīties šī gada noslēdzošajā pasākumā “Vingro vesels Ogrē!”, kas norisināsies Ogres novada sporta centra hallē (Skolas ielā 21). Šoreiz, atzīmējot Oveselība 10 gadu jubileju, esam sarūpējuši īpaši daudzveidīgu programmu ar deviņām dažāda veida un intensitātes vingrošanas nodarbībām. No spēka un funkcionālajiem treniņiem līdz deju fitnesam, pilatēm un stiepšanās vingrinājumiem – ikvienam būs iespēja atrast savām interesēm un fiziskajai sagatavotībai piemērotāko aktivitāti, kā arī iepazīt pavisam jaunas.
Galda tenisa čempionāts Rembatē – Lielvārdes ielā 3, Rembates galda tenisa čempionāts. Sacensības notiks divās vecuma grupās: B grupa – 70 + gadiem, sākums plkst. 9.30. A grupa – 12 + gadiem, sākums plkst. 12.00. Pieteikšanās līdz 27. novembrim plkst. 17.00, zvanot pa tālruni 26814143 (Artūrs). Aicināti pieteikties visi galda tenisa entuziasti pieteikties Rembates galda tenisa čempionātam 2026! Tiekamies pie galda.
Tikšanās ar grāmatas "Kārumpasakas" autorēm Lieni Margeviču un Natu Brambergu Madlienā – plkst. 11.00 Madlienas bibliotēkā Salds un radošs pasākums bērniem un ģimenēm, kurā tiksimies ar grāmatas "Kārumpasakas" autorēm Lieni Margeviču un Natu Brambergu. Ieeja bez maksas, iepriekš piesakoties pa tālruni 65039026 vai rakstot .
2. piparkūku festivāls Ķeipenē – plkst.13 Tautas namā koncerts: Ērika Eglija Grāvele un Gints Grāvelis. Biļetes cena 10 eiro. Senioriem un skolēniem 7 eiro. No plkst. 14.00 pie Ķeipenes Tautas nama mājražotāju tirdziņš. Aicinām pieteikties mājražotājus, piparkūku meistarus, rokdarbniekus. Tel.26545470. Darbosies Ķeipenes Piparkūku studijas meistarklase. Plkst. 14.30 Ziemassvētku piedzīvojumi - spēles, rotaļas, vizināšanās zirga pajūgā kopā ar Ziemassvētku vecīti, piparkūku vīriņu un “Nītaureņiem”. Plkst. 16.00 Lielās egles iedegšana Ķeipenes kalnā. Kāda saldumiņa saņemšanai noderēs dzejolītis.
Koncerts: Ērika Eglija Grāvele un Gints Grāvelis Ķeipenē – plkst. 13.00 Ķeipenes Tautas namā koncerts: Ērika Eglija Grāvele un Gints Grāvelis.Skanēs dziesmas no teātra izrādēm un klausītāju iemīļotas estrādes melodijas. Biļetes cena 10 eiro, senioriem un skolēniem 7 eiro.
Tikšanās ar dzejnieci Ingu Pizāni “Poētiskums fotogrāfijā” Ogrē – plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā. Tikšanās laikā runāsim par divām autorei tuvām mākslām – literatūru, fotogrāfiju un to attiecībām. Šī būs jau devītā tikšanās projektā “Gaismas raksti” – grieķu valodā šie vārdi nozīmē “fotogrāfija”.
Nītaures lauku teātris ar izrādi “Dāvana tantei” Tomē – plkst. 15.00 Tomes Tautas namā Nītaures lauku teātris “Dāvana tantei”. Biļetes cena 3 eiro. Pēc izrādes būs iespēja izgatavot dāvaniņu sev mīļam cilvēkam vai eglītes rotājumu.
“Viens vakars, divas izrādes” Ikšķilē – plkst. 15.30 Ikšķiles tautas nama amatiermākslas teātra “Banda” izrāde “Neglītais pīlēns”. Plkst. 17.00 Suntažu amatierteātra “Sauja” izrāde “Vakari ciematā pie Dikaņkas”. Ieeja bez maksas.
VPDK “Saime” rīkotais Andru dienas sadancis Jumpravā – plkst. 17.00 Jumpravas pagasta Kultūras namā VPDK “Saime” rīkotais Andru dienas sadancis. Koncertā piedalās deju kolektīvi no visas Latvijas. Biļetes cena 3 eiro.
Senioru deju kolektīva "Ogrēnietis" sadancis "Ielūdz Ogrēnietis!" Ogrē – plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē Ogres novada Kultūras centra senioru deju kolektīva Ogrēnietis sadancis IELŪDZ OGRĒNIETIS! Koncertā piedalās: Ogres novada Kultūras centra Senioru deju kolektīvs OGRĒNIETIS, Bērnu un jauniešu deju kolektīvs PĪLĀDZĪTIS un draugi. Biļetes 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni.
29. novembris
Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums Tīnūžos – plkst. 13.00 Tīnūžu Tautas namā.
Vokālo ansambļu koncerts “Starp gadalaikiem” Lēdmanē – plkst. 14.00 Lēdmanes Tautas namā vokālo ansambļu koncerts “Starp gadalaikiem”. Piedalās dāmu vokālais ansamblis “Stari” un draugi. Ieeja bez maksas.