Pieteikšanās kārtība
Detalizēta informācija, dalības vadlīnijas un pieteikuma anketa ir pieejama: www.kukutirgus.lv. Tirdzniecības noteikumi (tehniskā un juridiskā informācija par dalību) ir pieejami: https://kukutirgus.lv/noteikumi/
Ogres novada pašvaldība aicina tirgotājus, novadniekus, viesus, draugus, radus un paziņas piedalīties laikmetīgā brīvdabas koncepttirgū “Vēja raksti Ķegumā”, kas notiks 2026. gada 30. maijā Ķeguma pilsētas svētku ietvaros.
Pasākumā tiks pulcēti radoši un kvalitatīvu produktu radītāji, nodrošinot apmeklētājiem daudzveidīgu un iedvesmojošu tirgus pieredzi.
