10. aprīlī
Plkst. 17.00 Lauberes Kultūras namā priecēs koncerts “Aprīļa pilieni”. Pasākumu iekrāsos BJDK “Bitītes” un draugu kolektīvi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 20.00 Ikšķiles Tautas namā notiks jaukto koru “Ikšķile” un “Suntaži” koncerts “Ceļā uz…”. Ieeja bez maksas.
11. aprīlī
Plkst. 9.00 Tomes ābeļdārzā norisināsies izglītojoša un praktiska meistarklase, uz kuru aicina Tomes pagasta iedzīvotāju padome sadarbībā ar profesionālu dārznieci Anitu Eglīti. Dalībniekiem būs iespēja iegūt vērtīgas zināšanas par ābeļu kopšanu – pareizu zaru apgriešanu, koku veidošanu un citiem sezonai aktuāliem darbiem. Praktiskajā daļā ikviens varēs iesaistīties ābeļdārza sakopšanā, pielietojot iegūtās zināšanas praksē.
Plkst.12.00. Ikšķiles pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē notiks mākslas studijas pasniedzēju radošo darbu izstādes "Daugava vieno" atklāšanas svētki.
Plkst. 14.00 Tīnūžu Tautas namā gaidāms Tīnūžu tautas nama bērnu deju kolektīva “Upīte” un draugu koncerts “Heisā! Hopā pavasarī!”.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks BDK “Spolītes” un JDK “Spole” 15 gadu jubilejas koncerts “Mūsu stāsti”. Koncertā dejotāji atskatīsies uz kopā piedzīvoto, izdejojot spilgtākos mirkļus un stāstus, kas veidojuši kolektīvu ceļu piecpadsmit gadu garumā. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzē”. Cena – 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
12. aprīlī
Plkst. 11.00 Tīnūžu Tautas namā priecēs bērnu vokālo ansambļu festivāls “Tī mažors”. Piedalīsies pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu bērnu vokālie ansambļi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 12.00 Lēdmanes Tautas namā un plkst. 15.00 Suntažu Kultūras namā notiks Ķeipenes amatierteātra izrāde “Veltiņas misija”. Režisore – Alda Račika. Biļetes cena – 2 eiro.
Plkst.15.00 Ciemupes Tautas namā gaidāma Tomes amatierteātra "Poga" izrāde "Dzelzs magnolijas". Režisors – Oskars Kļava. Biļetes cena – 3 eiro.