28. novembrī
Plkst. 19.00 Lielvārdes Kultūras namā notiks modes skate "Lielvārde var". Biļetes - 5 eiro, pieejamas kultūras nama kasē.
Plkst. 20.00 Ikšķiles Tautas namā notiks pieaugušo popiela.
29. novembrī
Plkst. 16.00 Tomes Tautas namā skanēs Tomes Dāmu vokālā ansambļa 35. gadu jubilejas koncerts "Laiks iet…". Piedalīsies - Tomes Tautas nama Dāmu vokālais ansamblis, Lielvārdes Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Pusnakts stundā”, Ropažu novada vīru vokālais ansamblis “Karma”. Ieeja brīva.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks senioru deju kolektīva "Ogrēnietis" sadancis "Ielūdz Ogrēnietis!". Koncertā piedalīsies Ogres novada Kultūras centra senioru deju kolektīvs "Ogrēnietis", bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Pīlādzītis" un draugi. Biļetes: 5 eiro; 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni (www.bilesuparadize.lv).
30. novembrī
No plkst. 10.00 pie Ķeipenes Tautas nama notiks Pirmais piparkūku festivāls: darbosies Ķeipenes Piparkūku studijas meistarklases, būs mājražotāju tirdziņš, kā arī karsti dzērieni un našķi. Plkst. 13.00 Ķeipenes Tautas nama mākslas telpā notiks brīvdabas gleznošanas plenēra cikla “Ota iekrāso novada robežas” izstādes atklāšana (izstāde apskatāma līdz 28. decembrim). Plkst. 14.00 tautas namā – tikšanās ar duetu “Mediante” koncertā “Lūk, tādiem jābūt Ziemassvētkiem” (biļetes cena – 3 eiro). Plkst. 15.00 pie tautas nama sāksies Ziemassvētku piedzīvojums ar rotaļām, dziesmām, dejām, saldumiem, rūķiem, sniegavīru Olafu un Ziemassvētku vecīti kopā ar biedrību “Nītaurēni”. Plkst. 16.00 lielās svētku egles iedegšana Ķeipenes kalnā!
Plkst. 16.00 Ķeguma Tautas namā notiks cirka ziemas spēlizrāde bērniem "Apburtā ziema". Ieeja bez maksas.
Plkst. 16.00 Meņģeles Tautas namā gaidāms Ziemassvētku gaidīšanas laika pasākums "Laika upe". Būs iespēja dzirdēt meņģelietes Birutas Kāpostiņas dzeju. Par muzikālo noformējumu rūpēsies tautas nama sieviešu ansamblis. Dosies Ziemassvētku noskaņu ceļojumā ēterisko eļļu pasaulē Daces Meieres vadībā.
