21. novembrī
No plkst. 17.00 līdz 20.00 atjaunotajā Ogresgrīvas pusmuižas staļļa ēkā un tās pagalmā gaidāms vakara tirdziņš. Pasākumā piedalīsies mājražotāji, amatnieki un mazie uzņēmēji, kas piedāvās pašu izaudzētu, saražoto un darināto. Par muzikālo noskaņu parūpēsies grupa “Dzilna”.
22. novembrī
Plkst. 13.00 Tomes bibliotēkā notiks tikšanās ar rakstnieci Sanitu Strautnieci – iemīļoto "Latvijas mediju" izdevumu autori. Tā ir īpaša iespēja satikt autori un uzzināt vairāk par viņas jaunāko romānu.
Plkst. 16.00 Ķeipenes Tautas namā notiks Ķeipenes amatierteātra “Pūce” pirmizrāde — Ināras Šteinbergas drāma “Veltiņas misija” desmit ainās. Izrādē piedalīsies: Maruta Grīnberga, Māris Ozols, Mirdza Ozola, Miervaldis Līcītis, Svetlana Antonova un Inita Tobiaše. Režisore – Alda Račika. Biļetes cena – 2 eiro.
Plkst. 17.00 Ikšķiles Tautas namā skanēs tautas nama sieviešu vokālā ansambļa “Nona” un vīru vokālā ansambļa “Tikai tā” koncerts “Lai svinam šo dienu”.
23. novembrī
Plkst. 15.00 Tomes Tautas namā notiks Ķeipenes amatierteātra 20 gadu un vokālā ansambļa “Stari” 30 gadu jubilejai veltīts koncertuzvedums “Par visu maksāju es dārgi”, kas veidots pēc Annas Dančas lugas “Miljonārs par katru cenu” motīviem. Režisore – Alda Račika.
Plkst. 16.00 Madlienas Kultūras nama kinozālē būs iespēja noskatīties spēlfilmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Ieeja - 4 eiro.
Svecīšu vakari paredzēti Ogres novada kapsētās, Ikšķiles kapos (Lazdukalna kapos un Ikšķiles vecajos kapos), plkst. 16.00 Ogresgala kapos un Smiltāju kapos. Uz svecīšu vakaru Smiltāju kapos kursēs autobuss: uz Smiltāju kapiem autobuss aties plkst. 14.30 no Marsona laukuma Ogrē, kursēs pa Upes prospektu, Mālkalnes prospektu, Tīnūžu ceļu; no Smiltāju kapiem uz Ogri autobuss aties plkst. 16.45 – pa Tīnūžu ceļu, Mālkalnes prospektu, Upes prospektu līdz Marsona laukumam.