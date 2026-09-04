Koncerts pie Daugavas, sēņu medības un ugunsšovs – ko nepalaist garām Ogres novadā?

4. septembrī
Plkst. 19.00 Ikšķiles pludmalē vakaru piepildīs Miks Dukurs ar koncertu pie pašas Daugavas! Pēc koncerta – brīvdabas kino ar filmu "Perfektie“. Ieeja bez maksas! Līdzi noteikti paņem ērtu sēžamo – krēslu, pledu vai ko citu, uz kā ērti iekārtoties un baudīt vakaru.
5. septembrī
Plkst. 9.30 Tomē, Ratu kalna teritorijā, paredzēts sēņošanas čempionāts. Dalībnieki lasīs sēnes, baudīs mežu un jauku dienu, kā arī mielosies ar ugunskurā vārītu zupu.
No plkst. 15.00 līdz 18.00 pie "Skaņumājas" gaidāmi Krapes muižas svētki. Būs dažādas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem. Sākot no plkst. 17.00, uzstāsies iluzionists Edžus, Goran Gora un "Laime pilnīga". Būs arī svētku ugunsšovs! Ieeja pasākumā bez maksas, taču ziedojumi virs 5 eiro piedalīsies laimes spēlē.