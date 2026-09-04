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Piektdiena, 04.09.2026 14:26
Dzintara, Dzintars, Dzintra
Piektdiena, 4. septembris, 2026 11:23

Koncerts pie Daugavas, sēņu medības un ugunsšovs – ko nepalaist garām Ogres novadā?

OgreNet
Koncerts pie Daugavas, sēņu medības un ugunsšovs – ko nepalaist garām Ogres novadā?
Foto: Krapesmuiza.lv
Piektdiena, 4. septembris, 2026 11:23

Koncerts pie Daugavas, sēņu medības un ugunsšovs – ko nepalaist garām Ogres novadā?

OgreNet

Baudi nesteidzīgu nedēļas nogali Ogres novadā! Gaidāms koncerts un brīvdabas kino pie Daugavas, priecēs Krapes muižas svētki, kā arī varēs piedalīties sēņošanas čempionātā.

4. septembrī

Plkst. 19.00 Ikšķiles pludmalē vakaru piepildīs Miks Dukurs ar koncertu pie pašas Daugavas! Pēc koncerta – brīvdabas kino ar filmu "Perfektie“. Ieeja bez maksas! Līdzi noteikti paņem ērtu sēžamo – krēslu, pledu vai ko citu, uz kā ērti iekārtoties un baudīt vakaru.

5. septembrī

Plkst. 9.30 Tomē, Ratu kalna teritorijā, paredzēts sēņošanas čempionāts. Dalībnieki lasīs sēnes, baudīs mežu un jauku dienu, kā arī mielosies ar ugunskurā vārītu zupu. 

No plkst. 15.00 līdz 18.00 pie "Skaņumājas" gaidāmi Krapes muižas svētki. Būs dažādas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem. Sākot no plkst. 17.00, uzstāsies iluzionists Edžus, Goran Gora un "Laime pilnīga". Būs arī svētku ugunsšovs! Ieeja pasākumā bez maksas, taču ziedojumi virs 5 eiro piedalīsies laimes spēlē.

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