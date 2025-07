Starp finālistēm konkursā "Grandma Latvia 2025" arī Oma no Ogres Dace Krūmane, Biedrības MULINE valdes locekle

“ 13 Omas un 60 mazbērni”

No š.g.11. maija līdz 8.novembrim Latvijā norisinās konkurss "Grandma Latvia 2025".

Konkursa finālā ir 13 īpašas un harizmātiskas Omas no dažādiem Latvijas reģioniem, kuras kopā audzina un mīl 60 mazbērnus. Katra no dalībniecēm izceļas ar savu pieredzi, sirsnību, dzīves gudrību un apņēmību, demonstrējot, ka Oma mūsdienās ir aktīva enerģiska un dzīvespriecīga sieviete.