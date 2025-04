Konkursā "Matemātiskais ķēriens" piedalījušies gandrīz 30 tūkstoši skolēnu; pirmā vieta arī Ogres novada pārstāvjiem

Skolēni divās kārtās pildīja daudzveidīgus matemātikas uzdevumus - to risināšanai bija nepieciešamas gan teorētiskās zināšanas, gan radoša un stratēģiska pieeja. Trīs labākie katrā klašu grupā saņēma balvas no "Matemātiskā ķēriena" atbalstītājiem.

1. kārta, kurā piedalījās 29 454 skolēnu, norisinājās no 17. līdz 21. februārim, savukārt 2. kārta, kurā piedalījās 11 268 skolēnu, notika no 3. līdz 7. martam. Konkursa uzdevumus izstrādāja un sagatavoja 12 "Uzdevumi.lv" satura autori.

2025. gada konkursā piedalījās skolēni no 537 izglītības iestādēm, kas ir par 20 skolām vairāk nekā pērn. Vislielākais dalībnieku skaits bija sākumklašu grupā (līdz 6. klasei), kas sastādīja 69% no visiem konkursa dalībniekiem.

Vidējais uzdevumu izpildes laiks 1. kārtā bija 29 minūtes un 16 sekundes (maksimālais izpildes laiks - 40 minūtes), bet 2. kārtā - 42 minūtes un 9 sekundes (maksimālais izpildes laiks - 60 minūtes), vēsta "Uzdevumi.lv" pārstāvji.

Skolas ar vislielāko dalībnieku skaitu: Siguldas pilsētas vidusskola - 485 dalībnieki, Ikšķiles vidusskola - 432 dalībnieki, Ogres Kalna pamatskola - 369 dalībnieki, Jēkabpils 2. vidusskola - 349 dalībnieki, Mārupes Valsts ģimnāzija - 347 dalībnieki, Ogres Centra pamatskola - 325 dalībnieki, Ventspils 6. vidusskola - 307 dalībnieki, Salaspils 1. vidusskola - 305 dalībnieki, Rīgas Angļu ģimnāzija - 298 dalībnieki, Babītes vidusskola - 298 dalībnieki.

Novadi ar lielāko izglītības iestāžu skaitu konkursā: Rīga - 127 mācību iestādes, Cēsu novads - 23 mācību iestādes, Valmieras novads - 22 mācību iestādes, Tukuma novads - 21 mācību iestādes, Ogres novads - 19 mācību iestādes, Dienvidkurzemes novads - 16 mācību iestādes, Bauskas, Jēkabpils, Madonas un Rēzeknes novads - katrā 14 mācību iestādes.

Visvairāk uzvarētāju (13 skolēni) bija no Rīgas skolām, savukārt 20 skolēni pārstāvēja citus Latvijas reģionus. 1. vietu konkursā ieguva arī divi skolēni no Ogres novada izglītības iestādēm: Mārcis Kittelis (3.A klase) no Ikšķiles vidusskolas un Mārcis Šostaks (6.C klase) no Ogres Centra pamatskolas.

Konkurss piesaista skolēnus no visiem Latvijas reģioniem, veicinot izglītības kvalitātes uzlabošanu, zināšanu pilnveidi un talantu attīstību. Tāpat tas sniedz vērtīgu atbalstu skolotājiem un vecākiem, palīdzot novērtēt skolēnu zināšanas un motivējot viņus patstāvīgi apgūt matemātiku, norāda "Uzdevumi.lv" pārstāvji.