Pavasara siltums un saules gaisma ir atmodinājusi dabu, arī mazus un ne tik mazus kukainīšus. Dodoties dabā, Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina nesteigties, būt vērīgiem, uzmanīgiem un tos pavērot.
Konkursa ietvaros skolēni tiek aicināti iemūžināt kukaiņus fotogrāfijās, pievienot nelielu aprakstu un kopā ar savu vārdu un uzvārdu līdz 16.maijam nosūtīt Ogres Centrālajai bibliotēkai uz WhatsApp numuru 28618558.
Maija beigās vērīgākos kukaiņu pētniekus un interesantāko fotogrāfiju autorus gaida pārsteiguma balvas no Ogres Centrālās bibliotēkas.
Lai izzinošs un radošs pavasaris dabā!
Informāciju sagatavoja Ogres Centrālās bibliotēka