19.martā noslēdzās Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) Bērnu literatūras nodaļas rīkotais tiešsaistes erudīcijas konkurss bērniem "Tobiass un draugi ceļo interneta pasaulē".

Konkurss tika izsludināts februāra sākumā kopā ar diviem īpašiem notikumiem – Vispasaules Drošāka interneta dienu 2021, kas tika atzīmēta 9.februārī, un latviešu bērnu grāmatu autora Jura Zvirgzdiņa 80 gadu jubileju 13.februārī.

Ceļojot kopā ar slaveno Jura Zvirgzdiņa grāmatu varoni lācēnu Tobiasu plašajā interneta pasaulē un atbildot uz tiešsaistes erudīcijas konkursa jautājumiem, bērniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par drošu interneta lietošanu.

Konkursā pavisam piedalījās 45 dalībnieki. Izvērtējot konkursa rezultātus, žūrija nolēma apbalvot visus.

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa pateicas konkursa dalībniekiem par piedalīšanos un aicina nodaļas abonementā saņemt sertifikātus un izvēlēties lasīšanai kādu no bibliotēkā esošajām grāmatām par lācēnu Tobiasu un viņa draugiem.

