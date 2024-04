Kopā būt un kopā just Latvijas Televīzijā – Dziesmu un deju svētku pārraides

"Nav citu tādu svētku Latvijā, kā vien Dziesmu un Deju svētki, kas spēj mūs vienot, iedvesmot un ticēt, ka varam un būsim! Dziesmu un deju svētki – tas ir gan ļoti personisks piedzīvojums katram individuāli, gan ļoti būtiska kopā būšana. Svētki – šeit un tagad! Svētki, kuros cauri gadu desmitiem un simtiem esam dziesmā, dejā savienoti! Mums ir iespēja kopā pavadīt 10 krāšņas, daudzveidīgas dienas, kad gan klātienē, gan ar televīzijas starpniecību visi vienlaikus varam būt kopā parkos, estrādēs, hallēs un zālēs, lai piedzīvotu savas tautas svarīgākos svētkus!" teic LTV programmu daļas direktore Jana Semjonova.



Latvijas Televīzija aicina visus kopā svinēt svētkus! Dziesmu un deju svētku pirmajā dienā, 30. jūnijā, plkst. 14.00 LTV1, LSM.lv tiešraidē varēs vērot Dziesmu un deju svētku karogu cildināšanu – būtisku svētku sākotnes sastāvdaļu desmit dienu ilgam notikumam. Plkst. 17.00 LTV1, LSM.lv – Dziesmu un deju svētku virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana, kurā pateiksies personībām, kas rūpējušās par tradīcijas un latviešu nacionālās identitātes saglabāšanu, plkst. 19.00 LTV1, LSM.lv – Garīgās mūzikas koncerts. Šoreiz tajā skanēs latviešu akadēmiskās mūzikas spilgtāko skaņražu E. Dārziņa, J. Mediņa, J. Graubiņa, U. Prauliņa, P. Vaska, G. Šmites, R. Dubras, E. Ešenvalda un J. Jančevska opusi Latvijas profesionālo un mūzikas izglītības iestāžu koru izpildījumā. Dienu vēlāk, 1. jūlijā, visas dienas garumā LTV1, LTV7, LSM.lv būs tiešraides pieslēgumi koru konkursa finālam “Koru kari”. Tradicionāli konkursa rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc sacensībām, klātesot visiem dalībniekiem un raisot neaizmirstamas emocijas.



2. jūlijā plkst. 09.30 LTV1, LSM.lv – tiešraide no sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studijas atklāšanas. Uzreiz pēc tam plkst. 10.00 LTV1, LSM.lv, plkst. 10.30 LTV7 – svētku dalībnieku gājiens “Novadu dižošanās”. Dalībnieku gājiens ir neatņemama svētku tradīcijas sastāvdaļa, kas kā upe vijas par galveno Rīgas ielu, aizsākoties pie Brīvības pieminekļa un noslēdzoties pie Dailes teātra. Arī šogad vienkopus saplūdīs tautas tērpu krāšņums, gaviles un satikšanās prieks, bet vakarā plkst. 21.00 LTV1, LSM.lv – atklāšanas koncerts svētku dalībniekiem.



5. jūlijā plkst. 21.15 LTV1, LSM.lv – pūtēju orķestru koncerts “Laiks iet pāri”. Koncerts veidots kā latviešu tautas vīrišķības un pieaugšanas stāsts – no gana stabulītes, strēlnieka dziesmām un karavīra staltuma līdz ēverģēlībām ballītēs un dziļai emocionalitātei laikmetu griežos. Koncertā piedalīsies visi Latvijas pūtēju amatieru orķestri, solisti, tautas deju un laikmetīgās dejas dejotāji.



6. jūlijā plkst. 20.30 LTV1, LSM.lv – koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš”. Mežaparka Sidraba birzī izcels tautasdziesmu kā kora dziedāšanas sākotni. Kopkoris izpildīs tautasdziesmu apdares un tautasdziesmu iedvesmotas oriģinālkompozīcijas, tā skanējumā būtiska loma būs a cappella dziedāšanai. Lielkoncerta programmā iekļauts gan iepriekšējo Dziesmu svētku mantojums, gan skaņdarbi, kas mākslinieciski spilgti izsaka latvisko identitāti, tautas brīvību, cieņu pret senču mantojumu, garīgā tīruma meklējumus un nākamības atklāsmes.



8. jūlijā plkst. 22.00 LTV1, LSM.lv – deju lieluzvedums „Mūžīgais dzinējs”. Latvijas novadu krāsas koši iemirdzēsies deju lieluzvedumā “Mūžīgais dzinējs”, kas iecerēts kā veltījums izziņas kārei un mūžīgās izaugsmes meklējumiem, dejās un stāstā izdzīvojot ceļojumu pa Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem – satiekot vietējos ļaudis un atklājot katras vietas unikālo dzīvesziņu. Deju lieluzveduma repertuārā iekļautas 33 dejas, no kurām trīspadsmit ir godalgotas jaunrades dejas un septiņas no Latvijas skatuviskās dejas Zelta fonda.



9. jūlijā plkst. 19.30 LTV1, LSM.lv – noslēguma koncerts “Kopā augšup”, kas būs veltījums Dziesmu svētku tradīcijas 150 gadiem un vēlējums mūsu visu kopīgai un gaišai rītdienai. Mežaparka Sidraba birzī pieredzējušu virsdiriģentu un goda virsdiriģentu vadībā skanēs jauktie, sievu, vīru, senioru, bērnu un jauniešu kori, pūtēju orķestri un kokļu ansambļi. Latvijas novadu krāsas vizēs jaunradītas mūzikas svītas un deju sniegumā. Koncertā kā vienā elpā izskanēs arī pašu koristu izvēlētās 15 iecienītākās kordziesmas, tajā iemirdzēsies latviešu kormūzikas dimanti plašā vēsturiskā spektrā – no Dziesmu svētku zelta fonda līdz mūsdienām, pirmatskaņojumus piedzīvojot L. Ritmanes un J. Jančevska jaundarbiem.



Pēc tam pusnaktī – Sadziedāšanās nakts. Tikai reizi piecos gados visi – gan Dziesmu un deju svētku dalībnieki, gan skatītāji, gan svētku veidotāji – pēc noslēguma koncerta rada lielo kopkori un no sirds izdzied tautā iemīļotās dziesmas. Mežaparka Lielā estrāde un skatītāju zona pārvēršas par teju 60 000 lielu dziesmotu jūru, kurā katrai balsij, katram sirdspukstam un katram vārdam ir nozīme. Neaizmirstams brīdis, kuru tiešraidē varēs piedzīvot ikviens LTV skatītājs.

Katru vakaru no sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studijas LTV skatītājus uzrunās Jānis Geste un Eva Johansone, bet tiešraidēs no svētku pasākumiem skatītāji tiksies ar kādu no moderatoriem – Reini Ošenieku, Karīnu Rubeni, Edgaru Raginski, Adriānu Rozi, Ilzi Dobeli, Lauri Reiniku, Ketiju Šēnbergu, Uģi Jokstu, Zani Brikmani, Jāni Holšteinu, Sigurdu Siliņu un Inesi Vaikuli.



Viss saturs par Dziesmu un deju svētkiem saplūdīs sabiedrisko mediju portālā LSM: https://www.lsm.lv/kultura/dziesmu-un-deju-svetki-2023/, kur rādīs pilnīgi visu Dziesmu un deju svētku norišu tiešraides, neatkarīgi no tā, vai pasākumi notiks paralēli vai ne. Vienlaikus portālā būs pieejams svētku pārraižu kalendārs un plašs oriģinālsaturs.



Tāpat arī portālā RUS.LSM varēs sekot līdzi Dziesmu un deju svētkiem, vērojot translācijas no koncertiem, gājieniem un citiem svētku notikumiem.

Dziesmu un deju svētku pārraides LTV1, LTV7, LSM.lv, VISIEMLTV.LV:



4. jūlijā:



• Mazākumtautību kolektīvu koncerts “Saules dziesmas audeklā” – plkst. 19.00 tiešraide LSM.lv (ieraksta pārraidīšana 8. jūlijā plkst. 17.00 LTV1 un VISIEMLTV.LV).



• Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts “Šūpulis” – plkst. 19.00 tiešraide LSM.lv, plkst. 20.50 atliktā tiešraide LTV1 un VISIEMLTV.LV.



• Sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studija – plkst. 19.30 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.



5. jūlijā:



• Sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studija – plkst. 19.30 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.



• Pūtēju orķestru koncerts “Laiks iet pāri” – plkst. 21.00 tiešraide LSM.lv, plkst. 21.15 atliktā tiešraide LTV1 un VISIEMLTV.LV.



6. jūlijā:



• Kokļu mūzikas lielkoncerts “Laika upe” – plkst. 19.00 tiešraide LSM.lv (ieraksta pārraidīšana 7. jūlijā plkst. 20.50 LTV1 un VISIEMLTV.LV).



• Sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studija – plkst. 19.30 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.



• Koru lielkoncerts “Tīrums. Dziesmas ceļš” – plkst. 20.00 tiešraide LSM.lv, plkst. 20.30 atliktā tiešraide LTV1 un VISIEMLTV.LV.



8. jūlijā:



• Sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studija – plkst. 19.30 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.



• Deju lieluzvedums “Mūžīgais dzinējs” – plkst. 22.00 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.



9. jūlijā:



• Sabiedrisko mediju Dziesmu un deju svētku studija – plkst. 19.00 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.



• Noslēguma koncerts “Kopā augšup” – plkst. 19.30 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.



• Sadziedāšanās nakts – plkst. 00.00 tiešraide LTV1, LSM.lv, VISIEMLTV.LV.

Iespēja pieteikties sublicencei:



LTV piedāvā publiskās noskatīšanās sublicenci LTV1 un LTV7 pārraidītajām Dziesmu un deju svētku pārraidēm. Komersantiem, pašvaldībām un jebkuram citam interesentam, kas vēlas organizēt Dziesmu un deju svētku publisku skatīšanos (speciāli organizētu pasākumu, kas tiek rīkots vietā un laikā, kur ikdienā nenotiek regulāra televīzijas vai interneta kanālu skatīšanās), jāaizpilda sublicences pieteikums, kas atrodams LTV mājaslapā: https://ltv.lsm.lv/lv/pakalpojumi/sublicences, un jānosūta uz e-pasta adresi .