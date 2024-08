Kopā mācīties griezt un kopā baudīt ēdienu ir svētki

“TRUST2INTEGRATE” projekta mērķis ir sekmēt sociālo uzticēšanos, veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu darba vidē, kā arī sabiedrībā attīstīt izpratni un skaidrot par šo būtisko sabiedrības daļu un viņu kopienām. Pateicoties iespējai veicināt un strādāt ar šāda veida iekļaujošajiem projektiem, kur centrā ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, pakāpeniski tiek nostiprināta sabiedrības apziņa, ka kopējās labklājības attīstībā var piedalīties visi.

15. un 16. augustā dalībnieki piedzīvoja divas pieredzes bagātas dienas, kas bija projekta “TRUST2INTEGRATE” noslēdzošā daļa.

15. augustā Hāpsalu Sociālās mājas jaunieši viesojās nesen kā atklātajās Ogres pašvaldības grupu mājās, kas ir tapušas par jaunu mājvietu vairākiem novada cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopā ar atbalsta darbiniekiem, kuri palīdz pielāgoties jaunajiem apstākļiem, jaunieši sper pirmos soļus patstāvīgas dzīves nostiprināšanā. Saprotams, ka tas prasa iemaņas un ne vienmēr viss izdodas ātri un pašsaprotami viegli. Kopā ar igauņu ciemiņiem grupu mājas un Ogres Sociālā dienesta specializēto darbnīcu jaunieši gatavoja piknika maltīti, kur galvenais apmācības fokuss bija vērsts uz ēdiena sastāvdaļu sagriešanu. Jaunieši mācījās griezt, jo tas ir būtisks aspekts, lai sev sagatavotu ēdienu. Piknikā kopā piedalījās gandrīz 60 dalībnieki, starp tiem bija arī Siguldas bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni” biedri. Pasākums noslēdzās ar ekskursiju uz Ogres upes trošu gājēju tiltu un jautru diskotēku. Pēcpusdiena un vakars bija pildīts ar mācībām, draudzību un dejām.

Kamēr jaunieši baudīja gleznainos Ogres upes krastus, Ogres novada pašvaldības, Sociālā dienesta un Hāpsalu Sociālā dienesta pārstāvji detalizēti iepazinās ar deinstitucionalizācijas projekta rezultātiem, telpām Suntažu ielā 2 un Poruka ielā 1, aprīkojumu, piesaistīto speciālistu un klientu problēmjautājumiem, aktuālajām vajdzībām.

16. augustā kafejnīcā – sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrā “Ogres Zelta liepa”, dalībnieki kopā mācījās, kā klāt galdu, sagatavot auksto zupu, maltās gaļas mērci un salātus, kā arī apkalpot viesus. Kolektīvā maltīte tika sagatavota ar augstu atbildības sajūtu, patiesu darba prieku un bagātu garšu pasauli, ko sniedz vasaras dārza veltes. Noslēgumā kafejnīca “Ogres Zelta liepa” prezentēja savu jauno uzņēmuma bukletu, kas ir krāsains un viegli uztverams informatīvs materiāls un tapis projekta “TRUST2INTEGRATE” ietvaros, sadarbojoties ar Hāpsalu pilsētas pašvaldības (Igaunija) Sociālā dienesta darbiniekiem. Jaunais buklets kalpos kā palīglīdzeklis Ogres novada un tā viesu informēšanai par uzņēmuma un projekta darbību un mērķiem.

Būtisks aspekts nākotnei ir šīs vizītes laikā topošais “Uzņēmējdarbības vides un nodarbinātības veicināšanas plāns cilvēkiem ar invaliditāti” (“Business Environment and Employment Facilitation Plan for People with Disabilities”), ko kopā izstrādā Hāpsalu pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta un Ogres novada pašvaldības pārstāvji.

Līdz šim igauņu kolēģu darbība ir bijusi vērsta suvenīru izstrādāšanā kopā ar saviem klientiem. Tā ir bijusi veiksmīga sociālā darba koncepcija, realizācija un darbu tirdzniecība. Ņemot par pamatu kafejnīcas – sociālā uzņēmuma “Ogres Zelta liepa” pieredzi, igauņu partneri nopietni izvērtē savas iespējas līdzīga ēdināšanas uzņēmuma attīstīšanā, kur galvenais darba spēks būtu cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Savukārt uzņēmuma “Ogres Zelta liepa” un Ogres novada Sociālā dienesta klientiem ir bijis liels prieks viesoties Hāpsalu, doties ceļojumā, būt ārpus Sociālā dienesta telpām un mājvietas. Šī ir bijusi arī ļoti motivējoša pieredze Ogres novada Sociālā dienesta, Jumpravas struktūrvienības, “Ogres Zelta liepa” jauniešiem, kā arī darbiniekiem, jo saskatīja radošā darba elementus, ko nākotnē varētu pārņemt no Hāpsalu sociālās mājas radošās darbnīcas. Kā piemēru varētu minēt magnētu, nozīmīšu un kamīna iekuru gatavošanu un pārdošanu Ziemassvētku tirdziņos, pilsētas un novada svētkos utml.

Projekta norises laiks ir bijis aptuveni viens gads, kura laikā Igaunijas un Latvijas puses ir tikušās piecas reizes un veidojušas pieredzas bagātas apmaiņas programmas.

Informāciju sagatavoja Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa