Projektu īstenoja sieviešu invalīdu biedrība “Aspāzija”, kurai piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Biedrība aktīvi darbojas sociāli mazaizsargāto personu labklājības celšanā, izglītības veicināšanā, pilsoniskās sabiedrības attīstībā un cilvēktiesību aizsardzībā Ogres novadā.
Radošais cikls – piedzīvots kopā
Izstādes sagatavošanas laikā ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties interaktīvā radošajā ciklā, kas veltīts Eduarda Brencēna mākslas izpētei un interpretācijai. Dalībnieki iepazina mākslinieka darbus, tos atdarināja un radoši pārveidoja, atklājot savu radošuma potenciālu. Meistarklasēs un radošajās darbnīcās dalībnieki kopā ar profesionālu pedagogu iepazina Brencēna daiļradi. Mākslinieka mantojums tika izzināts, interpretēts un radoši pielāgots mūsdienu kontekstam, radot jaunus darbus, kas atspoguļoja, kā senais var iegūt jaunu nozīmi šodienā.
Projekta laikā tika organizētas 18 interaktīvas radošā cikla nodarbības. Dalībnieki radīja vizuālās mākslas darbus, kas tika izstādīti gan klātienē, gan virtuālajā izstādē ar sabiedrības balsojumu.
Kopā radījām Ogres novadam
Noslēgumā tika organizēts svinīgs pasākums ar balvu pasniegšanu, kā arī īstenotas publicitātes aktivitātes, lai informētu sabiedrību par projekta norisi un rezultātiem.
Projekts apliecināja Ogres novada saukļa “Šeit dzimst leģendas” nozīmīgumu, godinot novada mākslas leģendas un veicinot sabiedrības izpratni par daudzveidību, vienlīdzību un kopīgu radošumu.
Paldies par līdzdalību!
Kopā atklājām sava radošuma spēku!
Projekts “O’ Leģendas – Eduards Brencēns” kļuva par iespēju apvienot sabiedrību, stiprināt kultūras identitāti un dot balsi ikvienam.
Paldies visiem, kas piedalījās izstādē un balsošanā, kļūstot par daļu no šī radošā ceļojuma.
Esmam pateicīgi Madlienas biedrībai “Sisegale”, kā arī personīgi Maldai Lapiņai un Rasmai Vērpējai par sasaisti ar mākslinieka dzimtajām vietām, kas nostiprināja projekta rezultātu ilgtspēju vietējā kultūrvidē.