2021.gada 12.augustā plkst. 18:00-19:30 ģimenēm ar bērniem līdz 10 gadu vecumam (pieļaujami arī vecāki) tiek piedāvāta iespēja piedalīties radošajā darbnīcā "Ģimenes sajūtu glezna". Aktivitātes laikā varēs kopā eksperimentēt, iepazīties ar gleznošanas tehnikām un mākslinieku vadībā radīt vienotu darbu – gleznu.
Pieteikšanās biedrības "Saules raksts" Facebook kontā https://www.facebook.com/saulesraksts.
Biedrības vadītāja Maija Kolberga uzskata, kas gleznošana ir meditatīvs mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, kas izsaka, pauž emocijas, krāsu sajūtu, konkrētā brīža noskaņojumu. Ģimenēm, lai radītu ko vienotu, būs jādarbojas saskaņoti kā vienam veselam, ieklausoties katrā ģimenes loceklī.
2021.gada 21.augustā plkst. 18:00-21:00 pie 2.dambja Ogres pilsētas svētku ietvaros ģimenēm būs iespēja izspēlēt Lielizmēra spēles.
Ģimenes varēs veicināt sacensības garu, spēlējot TIC-TAC, attīstīt precizitāti, spēlējot riņķu spēli, attīstīt komandas stratēģisko spēli, spēlējot petangu, radīt ģimenē jautrību,
spēlējot boulingu, kā arī ļaut ģimenēm mierīgi pavadīt laiku ar mazākiem bērniem, spēlējot lielizmēra domino.
2021.gada 21.augustā ap plkst. 21:30 pirms kinoseansa tiks prezentēta Ogres ģimeņu sadarbībā ar mākslinieci-animatori Ilzi Rusku un mākslinieci Evu Bičkovsku radītā animācija "filmiņa par Ogri".
2021.gada 26.augustā plkst. 20.00 par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 30 gadadienai tiks organizēta izglītojoša viktorīna tiešsaistē bērniem vecākiem par 10
gadiem, pārbaudot to zināšanas par Latviju.
2021.gada 29.augustā plkst. 16:00 notiks izglītojoša viktorīna ģimenēm ar bērniem līdz 10 gadu vecumam, lai kopīgiem spēkiem meklētu atbildes un risinātu uzdevumus
par Latviju. Pieteikšanās tiks izsludināta biedrības "Saules raksts" Facebook kontā https://www.facebook.com/saulesraksts.
Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.