Nākotnē koprades kvartāls varētu kļūt par atvērtu un daudzfunkcionālu vidi, kur uzņēmēji, jaunieši, radošie talanti, pašvaldība un iedzīvotāji sadarbojas, kopīgi rada, testē un īsteno idejas. Tā nav tikai biroju telpa – tas ir dzīvs inovāciju un sadarbības ekosistēmas kodols, kur notiek koprade: ideju apmaiņa, prototipu radīšana, mentorings, kopīgas darbnīcas un biznesa attīstība.
Pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja, kurš īpaši izcēla paaudžu sinerģiju – jaunieši ar enerģiju un uzņēmēji ar pieredzi var dot viens otram to, kas trūkst, radot abpusēju ieguvumu: „Mēs redzam, kā uzņēmēji ar pieredzi un jaunieši ar enerģiju var sadarboties. Tas ir stāsts par to, kā izaug jaunais darba spēks un kā jaunieši iedomājas savu potenciālo darba vidi. Jaunieši iegūst pieredzi, uzņēmēji – svaigas idejas. Ceru, ka šī darbnīca palīdzēs rast sadarbību un radīt jaunu vidi jauniešu un uzņēmēju mijiedarbībai.”
Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš īpaši uzsvēra lokālpatriotisma nozīmi novada attīstībā: „Ogres novadā ir daudz uzņēmēju, kuri ar savu darbu ikdienā stiprina vietējo kopienu un tās nākotni. Lokālpatriotisms nozīmē apzinātu izvēli ieguldīt savā novadā – radīt darba vietas, atbalstīt iniciatīvas un veidot vidi, kurā jaunieši redz savu nākotni. Koprades kvartāls ir iespēja šo piederības sajūtu pārvērst konkrētā attīstības telpā, kas kalpo visai kopienai un stiprina Ogres novada lomu Latvijas mērogā.”
Pasākuma laikā dalībnieki izmantoja dizaina domāšanas principus – problēmu identificēšanu, ideju ģenerēšanu, prototipēšanu un testēšanu, lai izstrādātu koncepcijas koprades kvartālam. Tas palīdzēja saprast, ka koprade nav tikai ideju apmaiņa, bet arī veids, kā stiprināt ekonomisko attīstību, veicinot jaunu uzņēmumu rašanos un jauniešu iesaisti lokālajā ekonomikā. Sasēdināšana pie viena galda ļāva izvairīties no stereotipiem un radīt dialogu, kas ir atslēga ilgtspējīgai sadarbībai.
Darbnīcā piedalījās jaunieši no vairākām izglītības iestādēm: Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres valsts tehnikuma, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Ikšķiles vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Ķeguma pamatskolas, Ogres Kalna pamatskolas un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. No uzņēmēju puses bija pārstāvēti tādi uzņēmumi kā “Fazer Latvija”, “Mad Aiss”, “Digital Web”, “Vīna ceļš”, “Baltic Restaurant”, “Daces Ločmeles zobārstniecības privātprakse”, “Domini Este” un citi. Kopumā pasākumā iesaistījās vairāk nekā 50 dalībnieku, kuri strādāja grupās, lai izstrādātu idejas koprades kvartāla attīstībai Ogrē. Pasākumu moderēja Vidzemes Atvērto inovāciju centra vadītāja Santa Vītola.