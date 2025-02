Kormūzikas balvas pretendentu vidū - arī Ogres novada koris "Rasa"

Kormūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā piedalīsies Cēsu Valsts ģimnāzijas jauktais koris "Tomēr", Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "Sōla", Rīgas 6. vidusskolas "Zēnu koris", Latvijas Nedzirdīgo savienības koris, Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara", Rīgas kamerkoris "Ave Sol", mūziķis un komponists Valts Pūce.

Šogad Kormūzikas balvai pieteikti 110 pretendenti 10 nominācijās: "Gada koris", "Gada kora vadītājs/-a", "Gada kormūzikas koncerts Rīgā", "Gada kormūzikas koncerts ārpus Rīgas", "Balva par mūža ieguldījumu kormūzikā", "Gada jaunrade kormūzikā", "Gada kormūzikas ieraksts", "Pārsteigums kormūzikā", "Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta Rīgā" un "Gada kultūras, izglītības iestāde, kultūrvieta ārpus Rīgas". Pretendentu vidī ir arī Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris "Rasa" un tā sakrālās mūzikas koncertu cikls. Visu pretendentu saraksts ir publicēts vietnē dziesmusvetkubiedriba.lv.

Kormūzikas balvu pasniegšanas ceremoniju varēs vērot gan klātienē, gan tiešraidēs. Ceremonijai un koncertam tiešraidē varēs sekot no plkst. 19.00 sabiedrisko mediju portālā "Lsm.lv", platformā "Replay.lv" un Latvijas Radio 3, savukārt Latvijas Televīzijas ēterā to varēs skatīties 20. februārī no plkst. 22.10, vēsta organizatori.

Kormūzikas balvas pretendentus vērtēja žūrija, kuras sastāvā darbojās komponists un diriģents Jēkabs Jančevskis, diriģents Ainārs Rubiķis, muzikologs Orests Silabriedis, diriģente Rudīte Tālberga un diriģents Andris Veismanis.

Balvu par mūža ieguldījumu saņems diriģente Māra Skride. Viena no spilgtākajām personībām Latvijas kordziedāšanas un kordiriģēšanas pasaulē - talantīga, apņēmīga, mērķtiecīga, darbīga, rosinoša, daudzpusīga. Māra Skride sāka karjeru kā soliste Arnolda Skrides vadītajos koros, turpināja kā kormeistare un tad pati kļuva par vadītāju. Ilgus gadus bija Skultes jauktā kora vadītāja (1979-2003), vadīja arī Limbažu jaukto kori "Doma" (2001-2010), no Stelpes pienotavas vokālā ansambļa izveidoja Vecumnieku vīru kori (1976-1999), bija Limbažu rajona virsdiriģente (1993-2003), stāsta organizatori.

Pirmās kormūzikas balvas pasniegšana notika 2024. gada janvārī. To saņēma Jēkabs Ozoliņš, koris "Kamēr…", diriģents Aigars Meri, īpašvietas izrāde "Visi putni skaisti dzied", koncerts "Citāds citāts. Balsis x Sigma", komponists Jēkabs Bernāts, koris "Pernigele", Rīgas Doma kora skola un albums "Lūcija Garūta. Ābele".