Tik dažādi, cik paši jaunieši, tik dažādi ir arī viņu izlaidumi. Vienā klasē tās audzinātāja absolventus salīdzināja ar taureņiem, kas atver spārnus un priecē ar savām žilbinošajām krāsām, uzsverot, ka katrs skolēns šo gadu laikā uzmirdzējis kā spilgta personība un pārsteidzis ar ko īpašu, savukārt citā audzinātāja jauniešus raksturoja kā «īstu dabas parādību – neparastu fizikas eksperimentu, kurā sastopas milzīgs kinētiskais spēks un apbrīnojams miers». To apliecināja arī klases sastāvs – 19 puišu un tikai četras meitenes.
Atklājot izlaiduma svinības, Ogres Kalna pamatskolas direktore Ilze Butevica aicināja absolventus atskatīties uz deviņiem skolā pavadītajiem gadiem, kurus raksturo tādi atslēgas vārdi kā zināšanas, zinātkāre, draudzība, izaugsme, mērķtiecība, piedzīvojumi un arī pa kādam nedarbam. Viņa uzsvēra, ka deviņi gadi ir gan nozīmīgs laika posms, gan tikai sākums jaunam dzīves ceļam. Direktore mudināja absolventus nekad neapstāties pie sasniegtā, saglabāt zinātkāri un dzīvē vadīties pēc skolas vērtībām, kas ir mērķtiecība, cieņa, zinātkāre un atbildība. «Svarīgākais ir atrast savu dzīves ceļu un būt laimīgiem cilvēkiem. Būt laimīgam nozīmē būt saskaņā ar sevi, savām vēlmēm un sapņiem. Galvenais, lai cilvēks savā dzīvē justos piepildīts un laimīgs,» uzsver direktore.
Ģimene, kas ir līdzās
Īpaši aizkustinošs brīdis bija absolventu pateicības savām ģimenēm. Jaunieši sirsnīgus vārdus veltīja vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, draugiem un pat mājdzīvniekiem, pateicoties par mīlestību, pacietību, atbalstu, ticību viņu spējām un iedrošinājumu nepadoties. Tika pieminēta gan palīdzība mācībās, gan ikdienas rūpes – siltas vakariņas, rīta zvani, lai nepalaistu garām konsultācijas, un vienkārši gatavība uzklausīt. Daudzi atzina, ka bez ģimenes atbalsta nebūtu sasnieguši to, kur atrodas šodien. Pateicības vārdos netrūka arī humora – izskanēja atzīšanās par datorspēlēm mācīšanās vietā, pateicība par vecāku «iztērētajiem nerviem», čipsu pakām grūtākos brīžos un mammām, kuras reizēm pat «dabūjušas labas atzīmes viņu vietā». Smaidus raisīja arī paldies tētiem, kuri glābuši no mammas dusmām, vecmāmiņām, pie kurām vienmēr varēja labi paēst, un jaunākajiem brāļiem un māsām par ikdienas strīdiem. Šie stāsti klātesošajos izraisīja ne tikai smaidu, bet arī aizkustinājuma asaras – aiz katra absolventa stāv ģimene, kas visu skolas laiku bijusi līdzās, atbalstījusi, motivējusi un ticējusi viņa spēkiem, palīdzot sasniegt šo nozīmīgo dzīves pieturpunktu.
Ilze Butevica uzsver, ka visas piecas absolventu klases ir īpašas un atšķirīgas, bet katrs jaunietis skolas dzīvē atstājis savu unikālo nospiedumu. Vieni izceļas sportā, citi mākslā, mūzikā vai citās jomās, jo skola nav tikai vieta, kur iegūt zināšanas, – tā ir vide personības attīstībai. Skolā darbojas vairāk nekā 20 interešu izglītības pulciņu, kas palīdz jauniešiem atklāt savus talantus un pakāpeniski rast izpratni par iespējamo nākotnes profesiju. Lai sekotu absolventu turpmākajām gaitām, skolas pedagogs karjeras konsultants sadarbībā ar klašu audzinātājiem ik gadu veic noslēguma intervijas, kurās jaunieši stāsta par savu pieredzi skolā un nākotnes iecerēm. Septembrī ar viņiem sazinās atkārtoti, lai noskaidrotu, vai iecerētais izdevies. Direktore atzīmē, ka visi absolventi plāno turpināt izglītību – daļa izvēlas vidusskolas vai ģimnāzijas ārpus Ogres novada, daudzi dod priekšroku Ogres Valsts ģimnāzijai, savukārt citi izvēlas Ogres Tehnikumu.
Vērtējot aizvadīto mācību gadu, direktore atzīst, ka tas bijis veiksmīgs gan skolai, gan tās kolektīvam. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem bija jaunā skolas karoga iesvētīšana novembrī pirms valsts svētkiem. Kopš skola pirms diviem gadiem kļuvusi par Ogres Kalna pamatskolu, tika meklēts un veidots tās jaunais identitātes stāsts. Karoga tapšanā iesaistījās gan pati karoga audēja, tekstilmāksliniece Baiba Rītere, gan skolas padome un pedagogi. Karogā attēlots kāpiens skolas kalnā, Ogres priedes, Daugava un perspektīva, kas simbolizē virzību uz priekšu un izaugsmi.
Elīna, 9.c klase:
– Šis gads bija traks – daudz notikumu, daži grūti, daži viegli. Arī eksāmenos bija dažādi uzdevumi. Klasesbiedriem novēlu, lai piepildās visi sapņi, lai viss izdodas un katrs atrod savu īsto skolu. Es turpināšu mācības tehnikumā, apgūstot video operatora profesiju, jo man patīk fotografēt un filmēt.
Haralds, 9.c klase:
– Šajā mācību gadā bija daudz problēmu, bet beigās viss tika atrisināts. Piemēram, mums atņēma garderobi, jo daži klasesbiedri nemācēja uzvesties, tāpēc virsdrēbes nācās glabāt kopējā garderobē. Tāds bija šis gads – pilns dažādu notikumu. Šodien jūtos mazliet jocīgi, jo viss ir beidzies un vēl nezinu, ko iesākt tālāk. Vasaras plānu vēl nav, bet nākotnē gribētu mācīties par elektronikas tehniķi Ogres Tehnikumā. Klasesbiedriem novēlu veiksmi turpmākajās mācībās.
Sofija, 9.c klase:
– Šis gads bija raibs – ar priekiem, bēdām, panākumiem un stresu. Kā skolēnu pašpārvaldes prezidente īpaši lepojos ar Riodežaneiro balli un novada pašpārvalžu saliedēšanās pasākumu. Atmiņā paliks arī ekskursija uz Igauniju, Pogu balle un 18. novembra pasākums. Visvairāk novērtēju, ka klase kļuva saliedēta un mēs atbalstījām cits citu. Šodien ir gan prieks, gan skumjas, jo jāatvadās no cilvēkiem, ar kuriem kopā pavadīti daudzi gadi. Vasarā gribu atpūsties un izvēlēties nākamo skolu. Nākotnē mani interesē psiholoģija vai pedagoģija. Klasesbiedriem novēlu atrast sev piemērotāko skolu un būt laimīgiem. Liels pārsteigums bija saņemt nomināciju «Gada jaunietis skolā». Paldies ģimenei, draugiem un klasesbiedriem par atbalstu.
Kristofers, 9.b klase:
– Beidzot esmu pabeidzis skolu! Vasarā strādāšu pie tēta gaterī, bet pēc tam plānoju mācīties Ogres Tehnikumā – datorspeciālista vai mežsaimniecības programmā. Gads bija labs. Klasē bija 19 džeku, tāpēc katra diena bija citāda, lai gan dažreiz pietrūka vairāk meiteņu. Domāju, ka eksāmenos man gāja labi, īpaši angļu valodā. Atmiņā paliks daudz kopīgu piedzīvojumu un arī dažādi nedarbi skolā. Klasesbiedriem novēlu daudz iespēju nākotnē, lai viņi aug stipri, lai dzīvē viss izdodas un lai katrs atrod cilvēku, kuru patiesi iemīlēt.
Gustavs, 9.b klase:
– Šodien man nav īpašu sajūtu – vairāk domāju par nākamo posmu. Plānoju mācīties tehnikumā par mehāniķi. Šis bija gan smieklīgs, gan diezgan grūts gads. Pēc sajūtām tas pagāja ļoti ātri. Atmiņā paliks visas problēmas un piedzīvojumi, ko kopā savārījām. Īpaši atceros ekskursiju uz Pērnavu, kur divas dienas pavadījām, braukājot pa slidkalniņiem un labi pavadot laiku. Klasesbiedriem novēlu mācīties, sasniegt savus mērķus un būt veiksmīgiem. Ceru, ka vēl tiksimies.
Informācijai
Ogres novada Izglītības pārvalde informē par turpmākajiem 9. un 12. klašu izlaidumiem Ogres novadā:
Jau 18. jūnijā savus absolventus suminās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, kur pamatskolu absolvēs 45 jaunieši. Izlaiduma svinības notiks Lielvārdes Kultūras namā.
19. jūnijā izlaidums gaidāms Birzgales pamatskolā, kur pamatizglītību iegūs 11 absolventu, kā arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 28 divpadsmitklasniekiem. Tajā pašā dienā izlaidums arī Ikšķiles vidusskolas 16 vidusskolas absolventiem.
26. jūnijā izlaidums notiks Jumpravas pamatskolā, kur skolu absolvēs 13 jauniešu.
27. jūnijs būs viena no aktīvākajām izlaidumu dienām novadā. Šajā dienā absolventus suminās Ogres Centra pamatskolā, kur skolu pabeigs 152 devītklasnieki – lielākais pamatskolas absolventu skaits Ogres novadā. Izlaidumi notiks arī Ķeguma pamatskolā (23 absolventi), Lēdmanes pamatskolā (11 absolventu), Lielvārdes pamatskolā (24 absolventi) un Mazozolu filiālē.
29. jūnijā atvadas no skolas svinēs divi Ķeipenes pamatskolas absolventi.
30. jūnijā savus 40 devīto klašu absolventus suminās Jaunogres pamatskola.
Savukārt 3. jūlijā izlaidumi paredzēti Madlienas vidusskolā, kur pamatskolu absolvēs 21 jaunietis, un Ogres Valsts ģimnāzijā, kur atestātus saņems 204 divpadsmito klašu absolventi. Izlaidumu svinīgais pasākums ģimnāzijā turpināsies arī 4. jūlijā. Tas būs lielākais šī gada izlaidums Ogres novadā.